Фильм ужасов предстоящей субботы – "Навстречу тьме: Хороший мальчик"

Длительные выходные ждут нас, начиная с завтрашнего дня. И с большой вероятностью субботним вечером многие будут искать интересный фильм, который мог бы разнообразить досуг.

Поэтому спешим поделиться подробностями о киноленте под названием «Навстречу тьме: Хороший мальчик», которую уже в эту субботу, в 23:00, покажет канал НЛО TV

Фильм рассказывает историю Мэгги (Джуди Грир) – одинокой женщины, жизнь которой складывается не так, как того хотелось бы. Она живет на окраине Лос-Анджелеса и к тому же не ладит со своим напористым домовладельцем, которая пытается поднять плату за ее квартиру. В то время, как Мэгги пытается сохранять оптимизм в отношении других аспектов своей жизни, ее все больше беспокоит тот факт, что ей 39 лет, а она еще не замужем, не говоря уже о том, чтобы встречаться с кем-либо серьезно или стать матерью.

Но на этом заботы Мэгги не заканчиваются – внезапно она теряет работу в местной газете, что окончательно дестабилизирует ее эмоциональное состояние. Для того, чтобы хоть как-то себя поддержать, женщина решает взять собаку из приюта, которую называет Рубен. После этого ее жизнь вроде как постепенно налаживается. Вот только однажды одна из тайных черт Рубена раскрывается и заставляет Мэгги буквально прийти в ужас. Женщина начинает понимать, почему люди вокруг нее умирают, и как это связано с ее любимцем – «хорошим мальчиком».

Режиссером фильма стал Тайлер МакИнтайр, которого зрители могут знать также по работе над лентой «Убить за лайк» (2017). Создание фильма «Навстречу тьме: Хороший мальчик» стало для режиссера своего рода вызовом. Ведь для него это был первый опыт работы с животным в одной из главных ролей. Потому накануне сьемок у МакИнтайра было много опасений касательного того, сможет ли творческая команда выполнить огромный объем работ с собакой в весьма сжатые сроки, которые обозначила кинокомпания Blumhouse Productions.

Но переживания оказались напрасными. Ведь пес Чико, которого взяли на главную роль в фильме, действительно оправдал все возложенные на него ожидания. Он сразу полюбил атмосферу съемочной площадки, и сцены с его участием снимались преимущественно всего за один дубль. Полагаем, это истинный собачий актерский талант!

К слову, Чико действительно очень сильно подружился со своей кинохозяйкой Джуди Грир. И в те моменты, когда он не находился рядом с Джуди на съемочной площадке и слышал ее крики, очень сильно нервничал. Ведь песик не понимал, что актриса просто играет сцену и думал, что она по-настоящему в беде. Потому творческая команда периодически специально устраивала Чико встречи с Грир, чтобы она могла погладить его, ведь в противном случае от пережитого стресса собака не смогла бы исполнять свою роль перед камерой.

Смотрите фильм «Навстречу тьме: Хороший мальчик» в субботу, 21 августа, в 23:00 на канале НЛО TV!