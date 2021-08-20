Фильм ужасов предстоящей субботы – "Навстречу тьме: Хороший мальчик"
Длительные выходные ждут нас, начиная с завтрашнего дня. И с большой вероятностью субботним вечером многие будут искать интересный фильм, который мог бы разнообразить досуг.
Фильм рассказывает историю Мэгги (Джуди Грир) – одинокой женщины, жизнь которой складывается не так, как того хотелось бы. Она живет на окраине Лос-Анджелеса и к тому же не ладит со своим напористым домовладельцем, которая пытается поднять плату за ее квартиру. В то время, как Мэгги пытается сохранять оптимизм в отношении других аспектов своей жизни, ее все больше беспокоит тот факт, что ей 39 лет, а она еще не замужем, не говоря уже о том, чтобы встречаться с кем-либо серьезно или стать матерью.
Но на этом заботы Мэгги не заканчиваются – внезапно она теряет работу в местной газете, что окончательно дестабилизирует ее эмоциональное состояние. Для того, чтобы хоть как-то себя поддержать, женщина решает взять собаку из приюта, которую называет Рубен. После этого ее жизнь вроде как постепенно налаживается. Вот только однажды одна из тайных черт Рубена раскрывается и заставляет Мэгги буквально прийти в ужас. Женщина начинает понимать, почему люди вокруг нее умирают, и как это связано с ее любимцем – «хорошим мальчиком».
Но переживания оказались напрасными. Ведь пес Чико, которого взяли на главную роль в фильме, действительно оправдал все возложенные на него ожидания. Он сразу полюбил атмосферу съемочной площадки, и сцены с его участием снимались преимущественно всего за один дубль. Полагаем, это истинный собачий актерский талант!
К слову, Чико действительно очень сильно подружился со своей кинохозяйкой Джуди Грир. И в те моменты, когда он не находился рядом с Джуди на съемочной площадке и слышал ее крики, очень сильно нервничал. Ведь песик не понимал, что актриса просто играет сцену и думал, что она по-настоящему в беде. Потому творческая команда периодически специально устраивала Чико встречи с Грир, чтобы она могла погладить его, ведь в противном случае от пережитого стресса собака не смогла бы исполнять свою роль перед камерой.
Смотрите фильм «Навстречу тьме: Хороший мальчик» в субботу, 21 августа, в 23:00 на канале НЛО TV!