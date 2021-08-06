Триллер с элементами ужаса на выходные – «Навстречу тьме: Мой Валентин»

Навстречу тьме: Мой Валентин – будет очень страшно!

Просмотр фильма – одно из лучших средств от скуки вечером. К тому же, это еще и отличная возможность хотя бы на некоторое время позабыть о повседневных заботах и погрузиться в мир новой увлекательной истории. Иногда он нас восхищает и вдохновляет, а порой чему-то учит, предостерегает и даже ужасает.

К слову, о последнем. Если вам приходятся по вкусу триллеры с элементами ужаса, в грядущий субботний вечер советуем посмотреть фильм «Навстречу тьме: Мой Валентин». Его уже завтра, в 23:00, покажет канал НЛО TV.

«Мой Валентин» – пятый полнометражный фильм второго сезона сериала «Навстречу тьме», в котором каждый эпизод является совершенно самостоятельной кинокартиной. По сюжету, поп-певица по имени Валентайн (Бритт Барон) решает вернуться на сцену для того, чтобы продолжить заниматься творчеством. После выступления в одном из баров девушка встречает своего бывшего парня и по совместительству менеджера Рояла (Бенедикт Сэмюэл). Это становится для нее весьма неприятной и даже пугающей неожиданностью. Мужчина появляется вместе с новой протеже Трэжер (Анна Лоре) – уже известной певицей и фактически полной копией Валентайн. Оказывается, что амплуа и песни, написанные некогда самой Валентайн во время отношений с бывшим, были украдены Роялом и присвоены его новой девушкой. Теперь, когда Валентайн решилась выйти из тени и вновь заявить о себе, Роял требует у девушки прекратить выступления и убраться со сцены раз и навсегда.

Мужчина оказывается агрессивным и ревнивым психопатом, и Валентайн, запертая с ним и другими узниками ситуации в небольшом концертном зале, сталкивается с множеством нерешенных вопросов из прошлого. Девушка вновь вынуждена иметь дело со своим обидчиком, в то же время заново открывая свое внутреннее «я». В один момент агрессия Рояла выходит из-под контроля, и начинается кровавая борьба, которая может стоять жизни не одного человека…

Режиссером и по совместительству автором сценария фильма стала Мэгги Левин. Девушка сделала себе имя, снимания короткометражки и телешоу. Кроме того, она имеет большой опыт работы в режиссуре музыкальных клипов. Но фильм «Навстречу тьме: Мой Валентин» стал дебютом Левин именно в полнометражном художественном кино. Поэтому, принимая во внимание опыт режиссера, становится волне понятным, почему эпизод наполнен запоминающимися песнями, модными визуальными эффектами – в частности, неоновым светом, и даже анимационными приемами. Ведь это именно тот стиль, в котором Левин уже привыкла творить.

Интересно, что вначале переговоров с кинокомпанией Blumhouse Productions, по заказу которой и производился фильм, Мэгги Левин обсуждала совершенно другой сценарий. Режиссер планировала создать научно-фантастическую кинокартину о путешествии во времени и постапокалиптическом мире. Но для ознакомления с почерком сериала-антологии «Навстречу тьме», для просмотра ей прислали несколько эпизодов первого сезона. В их числе был и фильм «Навстречу тьме: Я просто прикалываюсь над тобой». В нем Левин почувствовала нечто особенное и очень близкое для себя – в частности, агрессивную эстетику поп-хоррора и некоторые элементы, которые напоминали ей составляющие музыкального клипа. В общем, девушка настолько впечатлилась, что решила полностью поменять концепцию собственного эпизода. Для этого ни много ни мало Левин пришлось написать новый сценарий, который стал воплощением ее опыта из разных сфер деятельности – цифрового кинопроизводства, коммерции и музыки, а также личных переживаний.

Ведь эпизод весьма ярко демонстрирует пример токсичных и разрушающих личность одного из партнеров отношений. Это то, что сама режиссер видела в реальной жизни на примере самых близких ей женщин. И с помощью этой терапевтической кинокартины Мэгги Левин хотела помочь многим женщинам осознать абьюз и избавиться от него раз и навсегда. Это история о поиске себя, осознании своих истинных желаний, но представлена она в очень своеобразной, даже чрезвычайной, манере с неожиданной концовкой. В общем, история небанальная и весьма занимательная.

Смотрите фильм «Навстречу тьме: Мой Валентин» уже завтра, 7 августа, в 23:00, на канале НЛО TV. А в воскресенье в тоже время канал покажет следующий эпизод – «Навстречу тьме: Гусеницы». Увлекательного просмотра!