Фильм выходного дня – «Навстречу тьме: Грязная часть работы». Лучшая жизнь требует жертв

Почему стоит посмотреть фильм «Навстречу тьме: Грязная часть работы».

Просмотр фильма в конце насыщенного дня – всегда отличная идея. Но, к сожалению, из-за активного рабочего графика, в будни многим так и не удается побаловать себя хорошим кино. Другое дело, выходные, особенно их уютные вечера. Когда после активностей и развлечений, вечерком можно просто сесть на мягонький диван и окунуться в какую-нибудь совершенно занимательную историю. Например, в историю, которую зрителям покажет фильм «Навстречу тьме: Грязная часть работы», который уже в эту субботу, в 23:00, выйдет на канале НЛО TV.

По сюжету, сотрудник среднего звена Тед (Кайл Ховард) отчаянно работает, чтобы получить повышение или хотя бы долгожданную премию. Он, как только может, выслуживается перед боссом Стивеном Эссексом (Джулиан Сэндз) и пытается произвести на него хорошее впечатление. Но кроме Теда на продвижение по карьерной лестнице претендует также его коллега Гэвин (Дастин Миллиган), что создает между мужчинами неприязнь и даже вражду.

Однажды во время праздничной корпоративной вечеринки босс приглашает Теда вместе с женой Татум (Анджела Сарафян) в гости к себе домой. Уже в поместье Эссекса мужчина обнаруживает, что его коллега Гэвин с женой Мисси (Натали Холл) также были приглашены на ужин. Вскоре обе пары понимают, что сегодняшнее мероприятие – не просто вечеринка, а весьма необычное собеседование: есть одна руководящая должность и два сотрудника, претендующие на нее. Теперь мужчины, подстрекаемые будто бы обезумевшим начальником и его странной женой, должны вступить в ожесточенную схватку за лучшее будущее. Но о том, как далеко они смогут зайти в борьбе за работу, которая может изменить их жизнь, зрители смогут узнать уже при просмотре фильма.

Традиционно эпизоды сериала-антологии «Навстречу тьме» относят к жанру ужасов. Но, откровенно говоря, непосредственно фильм «Грязная часть работы» больше похож на комедийный триллер. Учитывая, что автором сценария является Пол Сотер, большая часть работ которого была именно в жанре комедии, неудивительно, что в некоторых моментах автор опирается на территорию юмора. К слову, это помогает событиям в фильме стать еще более интересными и непредсказуемыми. При этом нельзя отрицать факт того, что главные герои эпизода – весьма неоднозначные личности и в определенных ситуациях действительно ужасно поступают друг с другом.

Режиссером «Навстречу тьме: Грязная часть работы» стал американец Чарльз Худ. В фильме он весьма оригинально показал, насколько далеко некоторые люди готовы зайти в реальном мире ради того, чтобы получить желаемое. При этом режиссер удачно использовал уникальное пространство шикарного дома Эссексов, где происходили основные действия кинокартины. Таким образом ему удалось усилить впечатляющий эффект от игры – той самой, в которую хозяева жилища играли с перепуганными сотрудниками. Это позволило держать зрителя в напряжении и не давать понять, каким образом закончится противостояние.

Что ж, уверены, что развязка фильма вас удивит. Поэтому советуем посмотреть эпизод «Навстречу тьме: Грязная часть работы» в эту субботу, 31 июля, в 23:00 на канале НЛО TV. И если эта полнометражка произведет на вас хорошее впечатление, рекомендуем взглянуть также следующий эпизод сериала-антологии – «Навстречу тьме: Полуночный поцелуй» – в то же время, но уже в воскресенье, 1 августа, на НЛО TV.