ТОП-5 неизвестных фактов о фильме "Назад в будущее"

Эксклюзив 16 июля 2021 19:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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ТОП-5 неизвестных фактов о фильме
ТОП-5 неизвестных фактов о фильме "Назад в будущее"
кадр из сериала

В это воскресенье, 18 июня, на канале 2+2 – сразу три части фильма «Назад в будущее» о легендарных приключениях Марти МакФлая и доктора Эмметта Брауна.

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Киноистория о том, как простой американский подросток благодаря изобретению взбалмошного профессора попадет в прошлое, стала одной из самых просматриваемых фантастических комедий в мире.

TV.UA собрал интересные, но малоизвестные факты о культовой франшизе.

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1. Первый фильм вышел 36 лет назад! Картина получила невероятную поддержку и критиков, и зрителей. Вскоре были сняты два продолжения и мультсериал, изданы комиксы, а в студиях «Unіversal» построили аттракционы в честь комедии. 21 октября 2015 года по всему миру праздновали «День Назад в будущее».

2. В трилогии герои Дока и Марти носят кроссовки фирмы «Nike». В 2011 году компания даже выпустила ограниченную серию кроссовок «Nike Mag» – всего 1 500 пар. Это точная копия обуви, которую Марти носил во второй части фильма.

3. Инструментальную музыку ко всей трилогии и мюзиклу написал композитор Алан Сильвестри, обладатель премий «Эмми» и «Грэмми».

4. Док Браун всегда носит несколько наручных часов.

5. Фильм настолько понравился Рональду Рейгану (40-й президент США), что он включил ссылку на комедию в свое обращение к нации в 1986 году: «И как было сказано в «Назад в будущее»: Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!»

Проведите это воскресенье на канале 2+2 за просмотром любимых фильмов: 14:10 – «Назад в будущее»; 16:40 – «Назад в будущее-2»; 18:45 – «Назад в будущее-3».

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