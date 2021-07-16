ТОП-5 неизвестных фактов о фильме "Назад в будущее"
В это воскресенье, 18 июня, на канале 2+2 – сразу три части фильма «Назад в будущее» о легендарных приключениях Марти МакФлая и доктора Эмметта Брауна.
TV.UA собрал интересные, но малоизвестные факты о культовой франшизе.
2. В трилогии герои Дока и Марти носят кроссовки фирмы «Nike». В 2011 году компания даже выпустила ограниченную серию кроссовок «Nike Mag» – всего 1 500 пар. Это точная копия обуви, которую Марти носил во второй части фильма.
3. Инструментальную музыку ко всей трилогии и мюзиклу написал композитор Алан Сильвестри, обладатель премий «Эмми» и «Грэмми».
4. Док Браун всегда носит несколько наручных часов.
5. Фильм настолько понравился Рональду Рейгану (40-й президент США), что он включил ссылку на комедию в свое обращение к нации в 1986 году: «И как было сказано в «Назад в будущее»: Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!»
Проведите это воскресенье на канале 2+2 за просмотром любимых фильмов: 14:10 – «Назад в будущее»; 16:40 – «Назад в будущее-2»; 18:45 – «Назад в будущее-3».