Ужастик о сверхъестественном – "Навстречу тьме: Они постучатся"
Фильмы ужасов как жанр уже давно пленили сердца миллионов зрителей. Непредвиденные ситуации, опасности и угрозы, которые подстерегают главных героев на экране, на какое-то время стают отчасти и зрительской историей.
Традиционно все фильмы сериала «Навстречу тьме» приурочены к определенному празднику. И девятый эпизод не стал исключением, продемонстрировав хоррор ко Дню отца. По сюжету, потеряв жену после тяжелой болезни, отец семейства Нейтан (Клейн Кроуфорд) отправляется в автомобильное путешествие с двумя дочерями. Девочки, как и папа, тяжело переживают смерть самого близкого человека. Поэтому решают поехать в любимую часть пустыни умершей матери, чтобы там развеять ее прах и провести время вместе. Внезапно посреди ночи их машину начинают окружать ужасающие сверхъестественных существа – черноглазые дети, которые совсем не выглядят дружелюбными…
Согласимся, в «Навстречу тьме: они постучатся» комедийности не снискать. Здесь главным героям приходится противостоять не только сверхъестественному злу, одержимому желанием разлучить их семью, но и своим собственным демонам. По словам самого Адама Мейсона, он пытался снять фильм ужасов, в котором горе трактовалось бы, как своего рода демоническое присутствие. И этот демон вполне способен разорвать человека на части, если горе не отпустить.
Интересно, что Лию МакХью Адам Мейсон называет настоящей находкой, которая бывает раз в жизни, и пророчит ей несомненно звездное будущее. Учитывая, что режиссер даже сравнивает актерский талант Лии с Моцартом в музыке, эпизод нужно посмотреть уже из-за этой способной малышки.
Смотрите фильм «Навстречу тьме: Они постучатся» на канале НЛО TV уже в эту субботу, 10 июля, в 23:00. И если подобный формат действительно впечатлит, рекомендуем также взглянуть следующий эпизод «Навстречу тьме: Культурный шок» в то же время, но уже в воскресенье, на канале НЛО TV.