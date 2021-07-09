Ужастик о сверхъестественном – "Навстречу тьме: Они постучатся"

Эксклюзив 9 июля 2021 19:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ужастик о сверхъестественном –
Ужастик о сверхъестественном – "Навстречу тьме: Они постучатся"
пресс-служба

Фильмы ужасов как жанр уже давно пленили сердца миллионов зрителей. Непредвиденные ситуации, опасности и угрозы, которые подстерегают главных героев на экране, на какое-то время стают отчасти и зрительской историей.

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Если сейчас вы как раз находитесь в поисках качественного ужаса, советуем посмотреть полнометражный эпизод американского сериала-антологии «Навстречу тьме: Они постучатся». Уже в эту субботу, в 23:00, его покажет канал НЛО TV.

Традиционно все фильмы сериала «Навстречу тьме» приурочены к определенному празднику. И девятый эпизод не стал исключением, продемонстрировав хоррор ко Дню отца. По сюжету, потеряв жену после тяжелой болезни, отец семейства Нейтан (Клейн Кроуфорд) отправляется в автомобильное путешествие с двумя дочерями. Девочки, как и папа, тяжело переживают смерть самого близкого человека. Поэтому решают поехать в любимую часть пустыни умершей матери, чтобы там развеять ее прах и провести время вместе. Внезапно посреди ночи их машину начинают окружать ужасающие сверхъестественных существа – черноглазые дети, которые совсем не выглядят дружелюбными…

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Режиссером «Навстречу тьме: они постучатся» стал талантливый Адам Мейсон. К слову, это уже вторая его работа в рамках сериала-антологии. Его творением является и седьмой эпизод под названием «Я просто прикалываюсь над тобой». Интересно заметить, что новая работа режиссера стала гораздо более драматичной и ужасающей, чем предыдущая.

Согласимся, в «Навстречу тьме: они постучатся» комедийности не снискать. Здесь главным героям приходится противостоять не только сверхъестественному злу, одержимому желанием разлучить их семью, но и своим собственным демонам. По словам самого Адама Мейсона, он пытался снять фильм ужасов, в котором горе трактовалось бы, как своего рода демоническое присутствие. И этот демон вполне способен разорвать человека на части, если горе не отпустить.

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С точки зрения производства, фильм «Навстречу тьме: они постучатся» весьма непростой. Снимался он на протяжении 16 дней, учитывая множество ночных сцен. Одними из ключевых героев стали юные актрисы Джозефин Лэнгфорд (Клэр) и Лия МакХью (Мэгги), которые должны были заставить зрителей поверить во все их тревоги и душевные переживания. К слову, Лие на момент производства фильма было всего 10 лет. Учитывая, что съемки происходили в США, где очень строгое законодательство о детском труде, любой ребенок мог сниматься всего на протяжении 5 часов в день. К тому же ограничения действовали и на ночные съемки. В связи с этим творческой команде фильма приходилось выстраивать рабочий процесс, принимая во внимание весь комплекс факторов.

Интересно, что Лию МакХью Адам Мейсон называет настоящей находкой, которая бывает раз в жизни, и пророчит ей несомненно звездное будущее. Учитывая, что режиссер даже сравнивает актерский талант Лии с Моцартом в музыке, эпизод нужно посмотреть уже из-за этой способной малышки.

Смотрите фильм «Навстречу тьме: Они постучатся» на канале НЛО TV уже в эту субботу, 10 июля, в 23:00. И если подобный формат действительно впечатлит, рекомендуем также взглянуть следующий эпизод «Навстречу тьме: Культурный шок» в то же время, но уже в воскресенье, на канале НЛО TV.

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