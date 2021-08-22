Ода женской дружбе: на Интере – премьера мини-сериала "В поисках любви"

Во вторник, 24 августа, в дневном эфире «Интера» – премьера британского драматического мини-сериала «В поисках любви». Это история двух подруг, которые пытаются найти настоящую любовь.

Линда Рэдлетт – харизматичная, обаятельная и бесстрашная девушка из уважаемой английской семьи. С раннего детства она дружит с кузиной Фанни Логан. Однажды девушки отправляются в путешествие по Европе. В какой-то момент они понимают, что хотят от жизни разного: Фанни больше нравится спокойная жизнь, а Линду тянет в более «дикие и возмутительные» места. Смогут ли девушки сохранить дружбу и найти любовь?

Картина «В поисках любви» снята по одноименному роману британской писательницы и журналистки Нэнси Митфорд, старшей дочери барона Ридесдэйла и постоянной героини светской хроники. Книга является полуавтобиографической: образы кузин Фэнни и Линды и их окружения – это своеобразный портрет семьи писательницы и британского общества в период между двумя мировыми войнами.

В роли вспыльчивой и бесстрашной Линды Рэдлетт – Лили Джеймс («Аббатство Даунтон», «Война и мир»), а ее кузину Фанни Логан играет Эмили Бичем («Круэлла», «Малыш Джо»).

Мы пытались сделать наших персонажей как можно более близкими и непосредственными, чтобы преодолеть ту дистанцию, которую обычно чувствует зритель при просмотре исторических фильмов, – говорит Эмили Бичем.

Во время работы над картиной исполнительницы главных ролей и сами очень сдружились.

Мы с Эмили часами говорили о женской дружбе по Zoom, делились собственным опытом, – рассказывает Лили Джеймс. – Ведь «В поисках любви» – это настоящая ода женской дружбе.

Лили Джеймс признается, что является большой поклонницей книг Нэнси Митфорд. А Эмили Бичем перед съемками досконально изучила биографию писательницы, чтобы лучше понять свою героиню и вжиться в образ Фанни. Также актрисе пришлось учиться кататься на лошадях:

В детстве я каталась верхом. Но это было так давно! Мне пришлось заново учиться этому для фильма. Было очень страшно, и в то же время я получила такой невероятный прилив адреналина!

К слову, в сериале задействовано много животных: помимо лошадей в отдельных эпизодах появляются собаки, кролики, птицы. И из-за этих «актеров» приходилось вносить коррективы в график съемок. Так, однажды несколько щенков ротвейлеров уснули на коленях Эмили Бичем – пришлось сделать перерыв, потому что актриса не хотела будить малышей. А Лили Джеймс из-за четвероногого друга приходилось часто поправлять грим – по сюжету ее героине дарят маленького бульдога, и этот щенок так радовался каждой встрече с актрисой, что облизывал все ее лицо.

Также в телефильме снялся Эндрю Скотт – известный по роли злодея Мориарти в «Шерлоке». Он играет эксцентричного соседа Линды – лорда Мерлина.

У всех в жизни есть люди, которые становятся неким порталом в совершенно новый мир – именно таким стал Мерлин для Линды, – рассказывает о своем персонаже актер. – Он замечает ее романтическую натуру и мотивирует девушку получить образование, прививает ей интерес к искусству.

Роль аристократичного отца Линды с консервативными взглядами на жизнь сыграл Доминик Уэст («Прослушка»), а роль матери Фанни исполнила Эмили Мортимер («Мэри Поппинс возвращается»), которая также выступила режиссером и сценаристом сериала.

Отдельного внимания в картине заслуживают костюмы. За них отвечала Шинейд Кидао, которая ранее помогала оскароносной Жаклин Дюрран в фильмах «Маленькие женщины» и «Анна Каренина». Шинейд признается, что для картины «В поисках любви» черпала вдохновение из современной моды и сочетала ее с образами реальных женщин того времени.

Съемки мини-сериала «В поисках любви» проходили в Бристоле, Бате и их окрестностях, а также на студии Bottle Yard Studios. Некоторые сцены были сняты в Париже.

Смотрите премьеру 3-серийной британской драмы «В поисках любви» во вторник, 24 августа, в дневном эфире «Интера».