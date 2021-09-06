Пикник: 10 интересных фактов о новом драматическом сериале

6 сентября 2021 21:14 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Пикник: 10 интересных фактов о новом драматическом сериале
Пикник: 10 интересных фактов о новом драматическом сериале
пресс-служба

Сегодня, 6 сентября, в 20:15 зрители телеканала СТБ станут свидетелями премьеры – 8-серийной драмы «Пикник». Почему нельзя пропустить новый сериал – узнайте в интересных фактах о нем.

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1.     Ключевая тема в «Пикнике» – это кризис среднего возраста. Герои приложат все усилия, чтобы преодолеть сложности и остаться счастливыми.

2.     Телезритель станет свидетелем сразу нескольких сюжетных линий. Судьбы и истории главных героев тесно между собой переплетены.

3.     Уже в первых сериях произойдет накал страстей! Пикник друзей станет роковым событием для каждого героя.

4.     Потрясающий актерский состав. Зритель увидит полюбившихся актеров: Анну Кузину, Кирилла Жандарова, Веру Кобзарь, Максима Девизорова, Алину Чебан, Анну Тамбову, Людмилу Загорскую, Александра Кобзаря, Марию Стопник, Софию Лыс.

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5.     По словам актрисы Анны Кузиной, среди персонажей нет исключительно позитивных или отрицательных, как и в жизни.

6.     В сериале будут затронуты разные межличностные темы и даже стереотипы, существующие в обществе. Например, возраст влюбленных. Между героиней – продюсером Аллой (Вера Кобзарь) – и молодой звездой Максом (Максим Девизоров) разница в возрасте составляет 20 лет. Но это не мешает паре испытывать друг к другу самые искренние и нежные чувства.

7.     Актриса Вера Кобзарь призналась, что в контексте драматургии сериал перевернул ее виденье отношений с разницей в возрасте: ««Пикник» дал понять мне, что возможно все, если оба человека в паре готовы на этот шаг».

8.     Актеры настолько прониклись сюжетом и историей своих персонажей, что даже в перерывах между съемками не переставали обсуждать работу и делиться эмоциями. «Переживали, плакали с утра до вечера! Даже между «стопами» сцен и во время перестановок. Делились друг с другом личными историями», – рассказала Анна Кузина.

9.     Съемки сериала проходили в европейской традиции. По словам режиссера-постановщика Ирины Громозды, известные зрителям актеры многое привнесли в своих персонажей из личной биографии и внедрили в работе свои идеи.

10.     Сериал «Пикник» – это новая и свежая работа для украинского телевидения. Команде удалось снять такой продукт, который им самим было бы интересно посмотреть. И конечно же, показать зрителю.

Смотрите сериал «Пикник» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ.

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