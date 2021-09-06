Пикник: 10 интересных фактов о новом драматическом сериале

Сегодня, 6 сентября, в 20:15 зрители телеканала СТБ станут свидетелями премьеры – 8-серийной драмы «Пикник». Почему нельзя пропустить новый сериал – узнайте в интересных фактах о нем.

1. Ключевая тема в «Пикнике» – это кризис среднего возраста. Герои приложат все усилия, чтобы преодолеть сложности и остаться счастливыми.

2. Телезритель станет свидетелем сразу нескольких сюжетных линий. Судьбы и истории главных героев тесно между собой переплетены.

3. Уже в первых сериях произойдет накал страстей! Пикник друзей станет роковым событием для каждого героя.

4. Потрясающий актерский состав. Зритель увидит полюбившихся актеров: Анну Кузину, Кирилла Жандарова, Веру Кобзарь, Максима Девизорова, Алину Чебан, Анну Тамбову, Людмилу Загорскую, Александра Кобзаря, Марию Стопник, Софию Лыс.

5. По словам актрисы Анны Кузиной, среди персонажей нет исключительно позитивных или отрицательных, как и в жизни.

6. В сериале будут затронуты разные межличностные темы и даже стереотипы, существующие в обществе. Например, возраст влюбленных. Между героиней – продюсером Аллой (Вера Кобзарь) – и молодой звездой Максом (Максим Девизоров) разница в возрасте составляет 20 лет. Но это не мешает паре испытывать друг к другу самые искренние и нежные чувства.

7. Актриса Вера Кобзарь призналась, что в контексте драматургии сериал перевернул ее виденье отношений с разницей в возрасте: ««Пикник» дал понять мне, что возможно все, если оба человека в паре готовы на этот шаг».

8. Актеры настолько прониклись сюжетом и историей своих персонажей, что даже в перерывах между съемками не переставали обсуждать работу и делиться эмоциями. «Переживали, плакали с утра до вечера! Даже между «стопами» сцен и во время перестановок. Делились друг с другом личными историями», – рассказала Анна Кузина.

9. Съемки сериала проходили в европейской традиции. По словам режиссера-постановщика Ирины Громозды, известные зрителям актеры многое привнесли в своих персонажей из личной биографии и внедрили в работе свои идеи.

10. Сериал «Пикник» – это новая и свежая работа для украинского телевидения. Команде удалось снять такой продукт, который им самим было бы интересно посмотреть. И конечно же, показать зрителю.

Смотрите сериал «Пикник» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ.