Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 11.10.2021

11 октября в 16:05 на «Интере» – новый выпуск проекта «Жди меня. Украина». Зрители узнают, какие события могут повлечь за собой распад семьи и почему детей из одной семьи, попавших в детские дома, нельзя разлучать.

Бывает, что поиски ведут те, кто в событиях многолетней давности не участвовал, но для кого очень важно завершить истории своих отцов и дедов. Вот только сложность таких поисков в том, что достоверной информации в подобных историях очень мало, поскольку участников событий уже нет в живых. Так, Валерий Васильевич Нестеренко приехал на программу в надежде узнать о судьбе своего деда и его брата, чтобы составить генеалогическое дерево. Следы своего рода Валерий нашел до 1725 года, но ничего не известно о жизни родственников в советское время.

Детей из одной семьи нельзя разлучать, даже если они попали в детский дом. Брат и сестра, Виталий и Галина, смогли преодолеть многие трудности именно потому, что всегда держались вместе. На протяжении 14 лет им не дает покоя судьба младшего брата – Сергея Пилипцова, которого мать сдала в интернат и с тех пор никогда не интересовалась его судьбой. Знает ли он вообще о существовании близких людей?

Стоит ли подавать заявку на поиск родных, если от них нет никаких вестей вот уже 20 лет? Оксана Попович из Латвии никогда не задавалась этим вопросом. Она всеми возможными способами пытается найти родственников по папиной линии, к которым когда-то приезжала в гости в Украину. В студии программы «Жди меня. Украина» Оксана не смогла сдержать слез, когда увидела родные лица.