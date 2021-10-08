Фильм субботы: "Младенец на $30 000 000" – комедийный боевик с Джеки Чаном

Просмотр комедийного боевика – прекрасный способ улучшить настроение и провести досуг осенним вечером.

А если он еще и с Джеки Чаном в главной роли, то увлекательный сюжет вперемешку с впечатляющими трюками от гуру боевых искусств в кино вам обеспечены. Потому рекомендуем посмотреть фильм «Младенец на $30 000 000». Уже в эту субботу, в 20:30, его покажет канал НЛО TV.

По сюжету, двое воришек – Плеть (Джеки Чан) и Осьминог (Луис Ку) – во всю стремятся жить красивой жизнью. Но к их сожалению, это не совсем получается. Азартные игры, импульсивные траты и чреда неудачных ограблений приводят к ним кредиторов, требующих немедленной выплаты долгов. В это же время происходит ограбление в квартире Хозяина (Майкл Хуи) – начальника и наставника Плети и Осьминога. И поскольку теперь его сбережения канули в лету, он убеждает воришек взяться за дело, которое принесет огромный доход – целых 30 миллионов долларов. Для этого нужно похитить младенца из богатой семьи, родители которого и заплатят баснословный выкуп. Несмотря на то, что преступники боятся детей и не понимают, как с ними взаимодействовать, Плеть и Осьминог таки соглашаются на дело. Но вскоре события обретают неожиданный ход…

Режиссером фильма стал Бенни Чан. Ранее он работал вместе с Джеки Чаном над кинолентами «Кто я?» и «Новая полицейская история». Потому «Младенец на $30 000 000» стал уже третьей совместной работой этих талантливых парней. Но, к слову, была и четвертая – драматический боевик «Шаолинь».

Как известно, большую часть трюков в фильмах Джеки Чан исполняет самостоятельно. И, конечно, это не может не впечатлять. Но есть и обратная сторона медали, которую зрителям зачастую показывать не принято. Речь о настоящих травмах, которых у Джеки за времена его карьеры было огромное множество. И съемки в «Младенце на $30 000 000» в этом плане не стали исключением. Кроме того, что актер повредил нос, когда карабкался по стене, он также получил повреждение хряща грудной клетки. Последнее произошло из-за элементарной ошибки одного из каскадеров, который надел неправильную обувь и ударил Джеки через чур сильно.

Кстати, специально для съемок в комедийном боевике Джеки Чану пришлось немного осветлить волосы. И кажется, это добавило шарма его персонажу. Да и герой, которого он играет, не совсем типичен для того Джеки Чана, которого мы привыкли видеть на экранах. В фильме «Младенец на $30 000 000» актер не просто воинственный борец со злодеями, но и сам выступает в роли воришки, который совершает преступление. А взаимодействие с ребенком и роль «папочки» – действительно новая интересная грань Джеки, которая раскрывается зрителю.

И конечно, радует, что старания создателей киноленты были по достоинству отмечены Гонконгской кинопремией. Она является наиболее престижной в Гонконге и одной из наиболее уважаемых в Китае. И в ее рамках в 2007 году «Младенец на $30 000 000» получил приз за «Лучшую постановку экшна».

Смотрите комедийный боевик «Младенец на $30 000 000» уже завтра, 9 октября, в 20:30, на канале НЛО TV. Проведите вечер субботы весело!