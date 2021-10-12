Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 18.10.2021

12 октября 2021 11:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 18.10.2021
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 18.10.2021
пресс-служба

18 октября в 16:05 на «Интере» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина», которая уже 20 лет подряд меняет человеческие судьбы и возвращает в семьи дорогих сердцу людей.

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Некоторые поступки понять очень непросто, а еще сложнее объяснить. Но это не значит, что нужно перестать искать ответы на волнующие вас вопросы. Эмилия Свиридовна из Николаевской области разыскивает приемную дочь, которая три года проживала в их семье. В 1967 году 7-летнюю Лилю забрала ее биологическая мать, которая к тому времени вышла из СИЗО. Сейчас единственное желание Эмилии – узнать, как сложилась судьба девочки.

Если в студии зрители видят знакомые лица, значит, поиск был удачным. Киевлянка Светлана Грищенко начала поиски своего отца десять лет назад. Родители разошлись, когда дочери было два года. Отец уехал в Казахстан и больше они не виделись. В поисках ответов Света пришла в студию «Жди меня. Украина» и с удивлением узнала, что в другой стране ее ждут три брата и пять сестер!

Ни один поиск не безнадежен. Особенно если о нем узнают миллионы телезрителей. Вот и сейчас Мария Бесараб очень ждет откликов на свою историю. В 17 лет она совершила непростительную ошибку – отправила годовалую дочь в детский дом. Несмотря ни на что, Мария верит, что однажды найдет своего ребенка, чтобы попросить прощения.

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Иногда даже спустя много лет после разлуки воспоминания о родном человеке продолжают греть душу. Оксана Свириденко обратилась в программу с просьбой найти тетю, Ольгу Фролову, с которой нет связи последние 20 лет. Оксане было всего 4 года, когда развелись родители и две семьи, проживающие в одном доме, разъехались. Но она прекрасно помнит, что тетя была очень добрым и отзывчивым человеком. Когда ее пригласили в студию «Жди меня. Украина», надежда на встречу с Ольгой в ее сердце вспыхнула с новой силой.

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