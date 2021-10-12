Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 18.10.2021

18 октября в 16:05 на «Интере» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина», которая уже 20 лет подряд меняет человеческие судьбы и возвращает в семьи дорогих сердцу людей.

Некоторые поступки понять очень непросто, а еще сложнее объяснить. Но это не значит, что нужно перестать искать ответы на волнующие вас вопросы. Эмилия Свиридовна из Николаевской области разыскивает приемную дочь, которая три года проживала в их семье. В 1967 году 7-летнюю Лилю забрала ее биологическая мать, которая к тому времени вышла из СИЗО. Сейчас единственное желание Эмилии – узнать, как сложилась судьба девочки.

Если в студии зрители видят знакомые лица, значит, поиск был удачным. Киевлянка Светлана Грищенко начала поиски своего отца десять лет назад. Родители разошлись, когда дочери было два года. Отец уехал в Казахстан и больше они не виделись. В поисках ответов Света пришла в студию «Жди меня. Украина» и с удивлением узнала, что в другой стране ее ждут три брата и пять сестер!

Ни один поиск не безнадежен. Особенно если о нем узнают миллионы телезрителей. Вот и сейчас Мария Бесараб очень ждет откликов на свою историю. В 17 лет она совершила непростительную ошибку – отправила годовалую дочь в детский дом. Несмотря ни на что, Мария верит, что однажды найдет своего ребенка, чтобы попросить прощения.