Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 04.10.2021

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 04.10.2021

4 октября в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина». Телезрители узнают, почему биологическая мать отказалась от дочери.

И возможно ли найти родственников, потерянных 30 лет назад, и как разыскать сестру и брата, которые попали в интернат.

Наталья Артемова много лет мечтает найти своих родственников из Украины. Тридцать лет назад, когда отец сильно заболел, семья приняла решение сменить климат и уехала на Дальний Восток. С тех пор они не общались. В студии программы «Жди меня. Украина» Наталья узнает, что не только она мечтает восстановить родственные связи.

Карен Мкртчян из Армении обратился в программу с надеждой разыскать свою жену и сына. Много лет назад он уехал из Одессы на родину, да так и не смог вернуться обратно. Теперь его единственное желание – еще хотя бы раз их увидеть и обнять.

Иногда, даже спустя много лет после разлуки, воспоминания о родном человеке продолжают греть душу. Юлия Погорелая обратилась в программу с просьбой найти младшего брата Илью и сестру Анну, которых три года назад забрали в интернат.

В апреле этого года в студии программы показали заявку из Молдовы, в которой дочь просит найти свою мать, Марию Мадан. Когда Веронике было 4 года, Мария уехала в Украину на заработки и пропала. Сразу после эфира в редакцию начали поступать звонки. Что удалось узнать о пропавшей женщине?

Смотрите в понедельник, 4 октября, в 16:05 программу «Жди меня. Украина» с ведущими Жанной Тихоновой и Анатолием Бондаренко.

Напомним,