ТОП-5 интересных фактов о фильме "День независимости"

Эксклюзив 22 октября 2021 18:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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ТОП-5 интересных фактов о фильме
ТОП-5 интересных фактов о фильме "День независимости"
пресс-служба

В эту субботу, 23 октября, канал 2+2 покажет сразу две части фантастической саги «День независимости», главную роль в которой сыграл Уилл Смит.

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Накануне Дня независимости США к Земле подлетает огромный космический корабль. Никто не знает, чего ждать от пришельцев. Но вскоре становится понятно, что человечество ждет ожесточенная война с врагом, о котором они нечего не знают.

TV.UA подготовил ТОП-5 малоизвестных фактов о боевике «День независимости».

1. Первая часть фильма вышла накануне 4 июля 1996 года. В тот же день, когда по сюжету начинается захват Земли пришельцами.

2. Американские военные согласились поддержать производство фильма, предоставив доступ к режимным объектам. Кроме того, авторов консультировали реальные офицеры, солдаты и пилоты. Но договоренности были расторгнуты, поскольку военные узнали, что в фильме будет много отсылок к Зоне 51.

3. Когда перед съемками продакшн испытывал легковесный вертолет над Калифорнией, более 150 граждан позвонили в полицию и сообщили, что видели НЛО.

4. После успеха первого фильма студия 20th Century Fox выделила автору сценария Дину Дэвлину огромный гонорар для второй части. Но вскоре Дин вернул деньги, поскольку не чувствовал, что сможет написать достойное продолжение. Новая идея сценария пришла к Дэвлину спустя 15 лет.

5. Кассовые сборы «Дня независимости» составили 817 миллионов долларов, а вторая часть фильма принесла создателям всего 390 млн.

Смотрите в эту субботу, 23 октября, на канале 2+2: 17:55 – «День независимости»; 20:45 – «День независимости: Возрождение».

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