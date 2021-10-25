Хорошая жена: ТОП-5 фактов о новом нашумевшем сериале

Сегодня в 23:50 на Интере стартует нашумевший американский сериал "Хорошая жена", который с успехом прошел во многих странах мира и получил множество кинонаград, в том числе "Золотой глобус" и несколько "Эмми".

Это история жены политика Алисии, пожертвовавшей своей карьерой ради успеха мужа. Все рушится, когда супруга уличают в связи с другой женщиной, да еще и сажают в тюрьму по обвинению в коррупции. Главной героине приходится пережить публичное унижение и начать все с нуля. Сможет ли домохозяйка стать успешным юристом? Смотрите с понедельника по четверг в 23:50 на «Интере». Накануне премьеры – несколько интересных фактов о сериале «Хорошая жена» и исполнительнице главной роли Джулианне Маргулис.

1. Подмена места. Действие сериала разворачивается в Чикаго, но снимали его в Нью-Йорке. Правда, пилотную серию отсняли в Канаде, там же планировали продолжить работу над «Хорошей женой». Но с просьбой перенести съемки в Нью-Йорк к продюсерам обратилась исполнительница главной роли Джулианна Маргулис. Актриса была молодой мамой, ее сынишке Кирану на момент начала съемок «Хорошей жены» исполнился всего год, и она не могла много времени находиться вдали от дома.

2. Жизнь на съемках. Съемочный график у Джулианны Маргулис был очень насыщенным – она проводила на площадке по 14 часов в сутки, 5 дней в неделю, и так – 9 месяцев в году. Причем изначально актриса думала, что съемки продлятся всего год, но в итоге работа над сериалом растянулась на 7 лет. Ведь «Хорошая жена» так понравилась зрителям, что продюсеры продлили детективную мелодраму на 7 сезонов.

3. Особый график. Такой напряженный режим работы привел к тому, что Маргулис несколько раз собиралась уйти из сериала. В итоге продюсеры пошли на сделку с актрисой и предложили ей особый график: три дня в неделю снимали только ее без других действующих лиц, их снимали отдельно и соединяли героев в кадре уже во время монтажа. Это, конечно, добавляло сложностей в съемочный процесс. Но «Хорошая жена» не могла остаться без главной актрисы.

4. Муж-советчик. Вникнуть во все тонкости работы юриста Джулианне Маргулис помогал личный консультант – известный адвокат и по совместительству муж актрисы Кит Либертал. Продюсеры даже предлагали мужчине роль в сериале, но он отказался.

5. Экранное влияние. В «Хорошей жене» поднимается много актуальных социальных вопросов. Неудивительно, что к актрисе Джулианне Маргулис очень часто на улице подходили незнакомые люди, делились своими проблемами и спрашивали совета. Благодаря роли Алисии она не только завоевала любовь и доверие зрителей, удостоилась двух премий «Эмми», получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде, но и была включена в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала «TIME». «Сериал «Хорошая жена» – для думающих людей, – говорит актриса. – Алисия – очень умная. А еще я восхищаюсь ее немногословностью. Ведь на самом деле очень важно сначала подумать, а потом говорить. Я настолько привыкла к ней, что даже после съемок в реальной жизни постоянно думаю: «А как бы она сделала. Что бы она ответила на это?» Кстати, после окончания съемок Джулианна выкупила у продюсеров часы своей героини – как сувенир, который всегда будет ей напоминать об Алисии и сериале «Хорошая жена».

Сможет ли Алисия начать жизнь заново после предательства мужа? Удастся ли ей построить карьеру после 13-летнего перерыва в работе? Смотрите в сериале «Хорошая жена» – с понедельника по четверг в 23:50 на телеканале «Интер».