Элементарно – стала известна дата премьеры сериала на канале НЛО TV

1 ноября в 22:10 на телеканале НЛО TV выйдет американский детективный сериал «Элементарно» (Elementary).

Это – история современного Шерлока Холмса, который расследует запутанные дела, ловко ища доказательства и разоблачая опасных преступников.

„Элементарно” – действительно крутой процедурал с харизматичными актерами и историями, за которыми интересно наблюдать и разгадывать. Мы рады, что теперь зрители увидят детективные приключения Шерлока в эфире НЛО TV и планируем показать все семь сезонов сериала, – директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

По сюжету, Шерлок Холмс (Джонни Ли Миллер) – британский детектив, который приезжает в Нью-Йорк для лечения наркозависимости. Однако, завершив реабилитацию, он решает остаться в городе и сотрудничать с местной полицией в качестве консультанта. В этом ему берется помогать Джоан Ватсон (Люси Лью) – бывшая хирург, которую состоятельный отец Шерлока нанял в качестве компаньонки для сына, чтобы та облегчила его переход к обычной жизни и помешала возвращению к пагубной привычке. Несмотря на резкость и специфический характер Холмса, Джоан все же удается найти с ним общий язык. Женщину восхищают молниеносный ум и дедуктивные способности Шерлока, а вскоре оказывается, что ее знания как врача могут пригодиться во время расследований. Потому вместе эти двое ищут ответы на самые сложные вопросы и распутывают наиболее загадочные преступления.

«Элементарно» – с понедельника по четверг в 22:10 в эфире НЛО TV.