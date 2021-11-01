TV.ua собрал 7 интересных фактов о сериале Элементарно.

1 ноября в 22:10 на канале НЛО TV стартует американский детективный сериал « Элементарно » (Elementary). Он рассказывает о консультанте полиции Шерлоке Холмсе (Джонни Ли Миллер) и его компаньонке Джоан Ватсон (Люси Лью). Вместе эти двое ищут улики, ведут дискуссии и распутывают загадочные преступления в современном Нью-Йорке.

«Элементарно» насчитывает семь сезонов, мировая премьера которых состоялась с 2012 по 2019 годы. За это время процедурал успел обзавестись миллионами фанатов и поклонников. И это неудивительно, ведь к новому прочтению Шерлока создатели «Элементарно» подошли со всей ответственностью. Потому мы решили поближе познакомиться с сериалом и его актерами, и собрали о них самые интересные факты.

Элементарно: ТОП-7 интересных фактов о сериале / пресс-служба канала НЛО TV

Факт 1

Существует мнение, что «Элементарно» стал первой экранизацией рассказов о Шерлоке, в которой Ватсона воплотила женщина. На самом же деле, еще в 1987 году на канале CBS вышел телефильм «Возвращение Шерлока Холмса». Так вот, действие в нем также происходило в США того времени, а в роли партнера Холмса выступила детектив Джейн Ватсон. К слову, подобный опыт повторился и в 1994-м. Тогда мир увидела еще одна лента под названием «1994 Бейкер-Стрит: Возвращение Шерлока Холмса». И она тоже была с женщиной-Ватсон в одной из главных ролей.

Потому «Элементарно» – уже третий по счету проект CBS о Шерлоке, события которого происходят в современной Америке и каждый раз с женщиной в роли помощника эксцентричного детектива.

Факт 2

Когда создатели «Элементарно» впервые объявили, что доктора Ватсон сыграет американская актриса Люси Лью, в обществе возникла изрядная полемика. И касалась она не только того, что именно женщина воплотит легендарного мужского персонажа. Дело в том, что многие воспринимали Лью сквозь призму ее предыдущих ролей. В числе наиболее ярких – беспечная девушка-адвокат в сериале «Элли Макбил» и одна из главных шпионок в боевике «Ангелы Чарли».

В общем, как это иногда случается, актриса натолкнулась на критику в свой адрес еще до выхода «Элементарно» в эфир. Не последнюю роль в этом процессе, конечно же, сыграли СМИ. Но стоит отметить, что после премьеры сериала мнения склонились преимущественно в положительную сторону. Ведь Люси Лью оказалась весьма гармоничной в образе многогранной Джоан Ватсон.

Элементарно: ТОП-7 интересных фактов о сериале / пресс-служба канала НЛО TV

Факт 3

У зрителей было много предположений касательно того, пойдет ли сериал по избитому маршруту и введет ли линию романтических отношений между Шерлоком и Джоан. Но вместо этого «Элементарно» подарил аудитории зрелую, а иногда даже трогательную дружбу главных героев. Как отмечает руководитель проекта Роб Доэрти, это было ключевое решение, принятое против логики и по умолчанию. Таким образом творческая группа пыталась отдать должное каноничным Шерлоку и Ватсону, описанным Артуром Конан Дойлом. Кроме того, они хотели показать, что мужчина и женщина могут быть друзьями, заниматься детективной работой и жить вместе, не испытывая романтических чувств друг к другу. Главный акцент в процедурале – на развитии персонажей, мощных диалогах и незаурядных расследованиях.

Элементарно: ТОП-7 интересных фактов о сериале / пресс-служба канала НЛО TV

Факт 4

Создатель «Элементарно» Роб Доэрти – большой поклонник Шерлока Холмса. Идею создания проекта об этом персонаже как «англичанине из Нью-Йорка» ему подал будущий продюсер процедурала Карл Беверли. После этого Роб решил заново познакомиться с Шерлоком и перечитал множество рассказов и книг. Более того, он даже изучал психологические оценки персонажа, написанные настоящими врачами на протяжении многих лет. Некоторые специалисты отмечали, что Шерлок похож на человека с биполярным расстройством. Они подробно описывали эмоции Холмса, его тип поведения, образ мыслей. И многое из этого Доэрти и его команда взяли на вооружение, создавая образ главного героя в «Элементарно».

Элементарно: ТОП-7 интересных фактов о сериале / пресс-служба канала НЛО TV

Факт 5

Интересно, что ни Джонни Ли Миллер, ни Люси Лью до съемок в «Элементарно» не читали ни одного из произведений о знаменитом детективе Шерлоке Холмсе. С наследием Конан Дойла они познакомились уже после утверждения на роли в пилотном эпизоде процедурала.

Факт 6

Джонни Ли Миллер – ключевой актер, сыгравший роль Шерлока в сериале, в 90-х был женат на неподражаемой Анджелине Джоли. Молодые люди познакомилась на съемках фильма «Хакеры» и поженились в 1996 году. Однако этот брак длился недолго. Поговаривают, пара разошлась уже через год, но официально развод оформила лишь в 1999-м. При этом актерам удалось сохранить хорошие отношения.

Кстати, дедом Джонни Ли Миллера был английский актер Бернард Ли, широко известный ролью персонажа М в одиннадцати фильмах о Джеймсе Бонде.

Элементарно: ТОП-7 интересных фактов о сериале / пресс-служба канала НЛО TV

Факт 7

В двенадцатой серии первого сезона в роли негодующего футбольного фана Себастьяна Морана зрители видят Винни Джонса – сейчас актера, а ранее – футболиста-полузащитника, известного многим своей недисциплинированностью. К слову, в 1991-1992 годах Джонс играл за ФК «Челси», который является любимым клубом Джонни Ли Миллера.