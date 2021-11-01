Кріпосна. Жадана любов: знакомимся с новым героем легендарной мелодрамы – владельцем лавки Карпо

Сегодня в эфире телеканала СТБ состоится премьера долгожданного продолжения сериала Крепостная.

Костюмированная мелодрама «Кріпосна. Жадана любовь» наконец-то откроет занавес и раскроет тайны будущего главных героев. Жив ли Жадан? Вернулась ли Лидия Шефер? Усмирил ли свой гнев Петр Червинский? Вместе ли Николя и Елена? Вольные ли Назар и Орыся? Помимо полюбившихся персонажей, появятся и новые, не менее интересные и душевные. Среди них — владелец лавки Карпо Малеваный, которого сыграл талантливый украинский актер Виктор Жданов.

Карпо – харизматичный киевский лавочник. Взрослый, мудрый, трудолюбивый и честный мужчина, позади у которого нелегкая судьба. Своим трудом и потом он создал то небольшое дело, которое любит и лелеет. Ему доверяют, а он старается быть честным, прежде всего, сам с собой.

Это киевлянин, который работает в своей лавке. У него двое сыновей, две невестки. Он любит свое дело, своих детей, свой край, в котором живет. Такой же, как и все. Простой человек. Да, он где-то спотыкается, – знал бы, где упал, солому подстелил бы, понимаете? Где-то разочаровывается, где-то чувствует, что его предали… – комментирует Виктор Жданов.

Кріпосна. Жадана любов / пресс-служба канала СТБ

Роль Карпа непростая. Однако он полюбится зрителю с первых секунд. Это история о вере и мудрости. Судьба сводит владельца лавки с кухаркой Павлиной. Она – милосердная, справедливая, но отчаявшаяся в любви. Почувствовать себя женой так и не успела, ведь 25 лет ждала любимого с воинской службы. Так и не дождалась... А после закрыла свою душу и сердце навсегда. Сможет ли Карпо убедить ее в том, что настоящие чувства неподвластны времени и возрасту?

Мне нравится эта история. Думаю, она достучится до зрительских сердец. Ведь она о жизни, пусть о той, которая была абсолютно в другом веке. Но в этой истории все живое. И когда зритель посмотрит, то сможет сочувствовать, сопереживать вместе с героями, – признается актер.

Не пропустите премьеру сериала «Кріпосна. Жадана любов» уже сегодня, 1 ноября, в 20:15 на телеканале СТБ.