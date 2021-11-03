Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 08.11.2021

3 ноября 2021 10:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 08.11.2021
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 08.11.2021
пресс-служба канала Интер

8 ноября в 16:05 на «Интере» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина», которая уже 20 лет подряд меняет человеческие судьбы и возвращает в семьи дорогих сердцу людей.

Читайте такжеПозаочі: смотреть онлайн выпуск от 28.04.2021

Жанна Гордиенко обратилась в программу с просьбой найти старшую сестру Оксану. Жанне известно, что 30 лет назад девушка ушла из дома к любимому и не вернулась, потому что отец был против их отношений. Как сложилась ее судьба?

Иногда фотография – это единственная зацепка во время поиска, как, например, в истории Иветты из Латвии. В ее семейном архиве хранилось единственное фото дедушки, сделанное в далеком 1946 году. В тот год Ферапонт Сотников уехал из латвийской деревни в Украину, даже не подозревая, что его любимая женщина беременна. Спустя 75 лет Иветта обратилась с просьбой в «Жди меня. Украина», чтобы узнать о судьбе своего деда.

Часто приходится иметь дело с историями, в которых алкоголь привел к беде и разлуке. Он безжалостно рушит семьи и оставляет детей сиротами. Для Марины Фещук из Винницы это очень болезненная тема, ведь из-за проблем ее матери с алкоголем девочка оказалась в интернате. Но Марине приснился сон, в котором мать просит о помощи. И девушка хочет ее отыскать.

Читайте такжеЖди меня. Украина - о чем будет выпуск от 04.10.2021
Некоторые тайны обречены на то, чтобы их рано или поздно раскрыли. Нина Максимовна из Кривого Рога очень поздно узнала, что ее удочерили. Откровенный разговор с бабушкой побудил ее начать поиски родного отца, который вынужден был покинуть семью из-за тяжелой травмы. В поисках ответов Нина пришла на программу «Жди меня. Украина».

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Жди меня Жди меня. Украина анонс новый выпуск

Материалы по теме

Стосується кожного: кто виноват в смерти ребенка в детском саду в Кременчуге?
Анонсы на ТВ

Стосується кожного: кто виноват в смерти ребенка в детском саду в Кременчуге?
Один за всех: отчим избил 10-летнюю падчерицу до смерти
Анонсы на ТВ

Один за всех: отчим избил 10-летнюю падчерицу до смерти
Мамахохотала: на НЛО TV стартует новый сезон шоу
Анонсы на ТВ

Мамахохотала: на НЛО TV стартует новый сезон шоу
Холостячка-2: разгорятся невероятные страсти, когда Злата Огневич будет жить с мужчинами в одном доме
Анонсы на ТВ

Холостячка-2: разгорятся невероятные страсти, когда Злата Огневич будет жить с мужчинами в одном доме

Популярное на сайте

Год какого животного 2022 по восточному календарю

Год какого животного 2022 по восточному календарю
Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю

Чего ждать в 2022 году знакам по восточному календарю
Холостячка-2: кто покинул проект в 7 выпуске от 29.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 7 выпуске от 29.10.2021

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
МастерШеф-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

МастерШеф-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
Мир наизнанку-13: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)

Мир наизнанку-13: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK