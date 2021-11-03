Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 08.11.2021

8 ноября в 16:05 на «Интере» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина», которая уже 20 лет подряд меняет человеческие судьбы и возвращает в семьи дорогих сердцу людей.

Жанна Гордиенко обратилась в программу с просьбой найти старшую сестру Оксану. Жанне известно, что 30 лет назад девушка ушла из дома к любимому и не вернулась, потому что отец был против их отношений. Как сложилась ее судьба?

Иногда фотография – это единственная зацепка во время поиска, как, например, в истории Иветты из Латвии. В ее семейном архиве хранилось единственное фото дедушки, сделанное в далеком 1946 году. В тот год Ферапонт Сотников уехал из латвийской деревни в Украину, даже не подозревая, что его любимая женщина беременна. Спустя 75 лет Иветта обратилась с просьбой в «Жди меня. Украина», чтобы узнать о судьбе своего деда.

Часто приходится иметь дело с историями, в которых алкоголь привел к беде и разлуке. Он безжалостно рушит семьи и оставляет детей сиротами. Для Марины Фещук из Винницы это очень болезненная тема, ведь из-за проблем ее матери с алкоголем девочка оказалась в интернате. Но Марине приснился сон, в котором мать просит о помощи. И девушка хочет ее отыскать.