Охотники за сокровищами: ТОП-5 фактов о фильме с Джорджем Клуни

Охотники за сокровищами: ТОП-5 фактов о фильме с Джорджем Клуни

Сегодня канал 2+2 покажет американскую военную комедию «Охотники за сокровищами», в которой Джордж Клуни не только сыграл одну из главных ролей, но и выступил в качестве режиссера и продюсера.

По сюжету, команда историков и хранителей музея объединяются, чтобы спасти известные произведения искусства, которые похитили нацисты. Они должны выполнить миссию прежде, чем Гитлер уничтожит шедевры.

Охотники за сокровищами: ТОП-5 фактов о фильме с Джорджем Клуни / пресс-служба канала 2+2

Самые интересные и неожиданные факты о съемках фильма – в подборке от TV.UA.

1. Фильм основан на реальных событиях, но имена героев и некоторые исторические факты пришлось изменить. Клуни, который в соавторстве с Грантом Хесловым писал сценарий сказал:

80 процентов истории полностью верны и точны, и почти все сцены имели место в реальности.

2. Картину снимали в Остервике, а также в студии Бабельсберг в Потсдаме (Германия). Некоторые сцены сняты в Великобритании.

3. Для фильма реквизиторы изготовили более тысячи цифровых копий известных произведений искусства: от работ Рембрандта до картин Пикассо.

Охотники за сокровищами: ТОП-5 фактов о фильме с Джорджем Клуни / пресс-служба канала 2+2

4. На роль искусствоведа Джеймса Грейнджера приглашали Дэниела Крейга, но из-за плотного графика съемок, он был вынужден отказаться. На его место взяли не менее известного актера – Мэтта Дэймона.

5. При бюджете в 70 миллионов долларов в мировом прокате проект собрал почти 156 миллионов!

Смотрите фильм «Охотники за сокровищами» в это воскресенье в 19:00 на канале 2+2.

