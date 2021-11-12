Боевик выходного дня с Сэмом Джагером – "Спецназ: В осаде"

Эксклюзив 12 ноября 2021 23:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Боевик выходного дня с Сэмом Джагером –
Боевик выходного дня с Сэмом Джагером – "Спецназ: В осаде"
пресс-служба канала НЛО TV

Просмотр фильмов – несомненно, один из популярнейших вариантов проведения досуга на выходных. Тем более, в осеннее время года.

Читайте такжеОпер по вызову-6: канал 2+2 снимает продолжение остросюжетного детектива
Потому спешим порекомендовать динамичный американский боевик с увлекательным сюжетом – «Спецназ: В осаде». Его уже в эту субботу, в 21:20, покажет канал НЛО TV.

По сюжету, отряд спецназа под командованием Трэвиса Холла отправляется на склад, чтобы захватить грузовой контейнер, доставленный из Колумбии. Управление по борьбе с наркотиками предполагает, что в нем скрыта самая большая партия контрабанды. Однако задание превращается в настоящую бойню. Ведь оказывается, что груз охраняет банда вооруженных до зубов и опасных преступников. Не без потерь, спецназовцам удается отбиться от противников и вскрыть контейнер. Там они находят мужчину с огромной татуировкой скорпиона на спине. По всей видимости, ранее его кто-то пытал. Вот только, с какой целью – пока не понятно никому, ведь незнакомец молчит.

Читайте такжеАнгелы-2: ТОП-5 фактов о новом сезоне экшн-сериала
По приказу инспектора Эллен Дуайр отряд спецназа берет мужчину под стражу и вместе с ним возвращается на базу. Уже там заключенный, известный как Скорпион, сообщает Холлу и Дуайр, что тактический тренировочный комплекс, в котором они находятся, пребывает в опасности. Ведь у него есть информация, которая является компроматом на всех. Цена этих данных – сотни миллионов долларов, а значит, вскоре за Скорпионом придут бандиты, сметая все и всех на своем пути…

Режиссером боевика «Спецназ: В осаде» стал американец Тони Джильо. Он сразу же оценил идею фильма и увидел возможность обогатить сюжет с помощью нескольких новых слоев. По мнению Тони, главными составляющими отличного боевика являются три компонента: органичные герои, история, имеющая смысл, и общее видение результата всей командой. Это он и постарался максимально воплотить, работая над кинолентой.

На главную роль командира SWAT Трэвиса Холла режиссер решил подобрать актера, который бы не выглядел, как «персонаж супергероя из комиксов». Потому качки с горой мышц конкретно для этой роли в приоритете не были. В результате выбор был остановлен на харизматичном Сэме Джагере. До съемок в фильме «Спецназ: В осаде» актер уже играл в боевиках. Однако известность ему принесли именно драматические работы.

Все будни Сэм активно работал на съемках фильма в Ванкувере, а в пятницу ночью улетал домой, чтобы провести время с семьей. К слову, как раз в этот период жена актера Эмбер родила ребенка – мальчика Кэлвина Эрнеста. Таким образом, Сэм стал папой уже четверых детей. Как предполагал Тони Джильо в одном из своих интервью, в это время Джагер спал около часу в неделю. Так ли это было на самом деле – неизвестно. Однако можно с уверенностью сказать, что подобный график никак не повлиял на конечный результат в виде боевика, в котором актер проявил себя как настоящий профессионал.

Смотрите фильм «Спецназ: В осаде» в эту субботу, 13 ноября, в 21:20, на канале НЛО TV.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

НЛО TV кино фильм что посмотреть на ТВ в выходные эксклюзив Что смотреть по ТВ боевик рецензии

Материалы по теме

Философия, романы, поэзия: ТОП-5 любимых книг экс-солистки "НеАнгелов"
Книжные обзоры

Философия, романы, поэзия: ТОП-5 любимых книг экс-солистки "НеАнгелов"Эксклюзив
Незнакомец: триллер стартует в кино с 11 ноября
Премьеры

Незнакомец: триллер стартует в кино с 11 ноября
Орел и Решка. Земляне: Запрет на машины и архитектурный хаос – интересные факты об Албании
Путешествия

Орел и Решка. Земляне: Запрет на машины и архитектурный хаос – интересные факты об АлбанииЭксклюзив
Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 11 выпуска
Новости

Хто зверху-11: фоторепортаж самых интересных моментов 11 выпускаЭксклюзив

Популярное на сайте

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Счастливчики: врачи назвали группу крови, обладатели которой защищены от инфарктов и инсультов

Счастливчики: врачи назвали группу крови, обладатели которой защищены от инфарктов и инсультов
Холостячка-2: кто покинул проект в 8 выпуске от 05.11.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 8 выпуске от 05.11.2021
Холостяк-12: в Сети назвали имя и показали фото предполагаемого главного героя

Холостяк-12: в Сети назвали имя и показали фото предполагаемого главного героя

Популярное видео

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Холостячка-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 05.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)
Україна має талант-2021: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)

Україна має талант-2021: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK