Боевик выходного дня с Сэмом Джагером – "Спецназ: В осаде"

Просмотр фильмов – несомненно, один из популярнейших вариантов проведения досуга на выходных. Тем более, в осеннее время года.

Потому спешим порекомендовать динамичный американский боевик с увлекательным сюжетом – «Спецназ: В осаде». Его уже в эту субботу, в 21:20, покажет канал НЛО TV.

По сюжету, отряд спецназа под командованием Трэвиса Холла отправляется на склад, чтобы захватить грузовой контейнер, доставленный из Колумбии. Управление по борьбе с наркотиками предполагает, что в нем скрыта самая большая партия контрабанды. Однако задание превращается в настоящую бойню. Ведь оказывается, что груз охраняет банда вооруженных до зубов и опасных преступников. Не без потерь, спецназовцам удается отбиться от противников и вскрыть контейнер. Там они находят мужчину с огромной татуировкой скорпиона на спине. По всей видимости, ранее его кто-то пытал. Вот только, с какой целью – пока не понятно никому, ведь незнакомец молчит.

По приказу инспектора Эллен Дуайр отряд спецназа берет мужчину под стражу и вместе с ним возвращается на базу. Уже там заключенный, известный как Скорпион, сообщает Холлу и Дуайр, что тактический тренировочный комплекс, в котором они находятся, пребывает в опасности. Ведь у него есть информация, которая является компроматом на всех. Цена этих данных – сотни миллионов долларов, а значит, вскоре за Скорпионом придут бандиты, сметая все и всех на своем пути…

Режиссером боевика «Спецназ: В осаде» стал американец Тони Джильо. Он сразу же оценил идею фильма и увидел возможность обогатить сюжет с помощью нескольких новых слоев. По мнению Тони, главными составляющими отличного боевика являются три компонента: органичные герои, история, имеющая смысл, и общее видение результата всей командой. Это он и постарался максимально воплотить, работая над кинолентой.

На главную роль командира SWAT Трэвиса Холла режиссер решил подобрать актера, который бы не выглядел, как «персонаж супергероя из комиксов». Потому качки с горой мышц конкретно для этой роли в приоритете не были. В результате выбор был остановлен на харизматичном Сэме Джагере. До съемок в фильме «Спецназ: В осаде» актер уже играл в боевиках. Однако известность ему принесли именно драматические работы.

Все будни Сэм активно работал на съемках фильма в Ванкувере, а в пятницу ночью улетал домой, чтобы провести время с семьей. К слову, как раз в этот период жена актера Эмбер родила ребенка – мальчика Кэлвина Эрнеста. Таким образом, Сэм стал папой уже четверых детей. Как предполагал Тони Джильо в одном из своих интервью, в это время Джагер спал около часу в неделю. Так ли это было на самом деле – неизвестно. Однако можно с уверенностью сказать, что подобный график никак не повлиял на конечный результат в виде боевика, в котором актер проявил себя как настоящий профессионал.

Смотрите фильм «Спецназ: В осаде» в эту субботу, 13 ноября, в 21:20, на канале НЛО TV.