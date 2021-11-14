Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 15.11.2021

14 ноября 2021 17:36 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 15.11.2021
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 15.11.2021
пресс-служба канала Интер

В понедельник, 15 ноября, в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина»

Читайте такжеГороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Эдуард Высоканов ищет свою маму. Во время службы сына в армии Мария решила устроить личную жизнь и уехала из дома с любимым мужчиной. С тех пор ее никто не видел.

Когда долго не получаешь известия от родного человека, начинаешь подозревать неладное: вдруг с ним что-то случилось? Галина Антоненко приехала в студию «Жди меня. Украина» с просьбой разыскать племянницу. По трагическому стечению обстоятельств девочка в 15 лет осталась сиротой. Позже вышла замуж за солдата и уехала в Беларусь – 40 лет назад родственная связь окончательно оборвалась. В студии проекта Галине Владимировне предстоит услышать непростую историю о судьбе близкого человека.

Корниенко Лариса совсем не помнит отца. Почти сразу после ее рождения родители развелись, отец уехал на заработки и связи с дочерью не поддерживал. А ей так не хватало отцовской любви и поддержки! Лишь поле смерти матери Лариса решила его разыскать.

Дима Власов приехал на программу «Жди меня. Украина», чтобы найти маму и братьев, с которыми расстался 25 лет назад. Дедушка и бабушка, воспитавшие Диму, рассказали, что его мать звали Эльвирой Власовой. Женщине тяжело было воспитывать троих сыновей, поэтому младшего она отдала на воспитание своему отцу, который жил в Узбекистане. Дмитрий не обижается на мать, он искренне надеется, что она по-прежнему жива и они смогут встретиться.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Жди меня. Украина

Материалы по теме

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 08.11.2021
Анонсы на ТВ

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 08.11.2021
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 18.10.2021
Анонсы на ТВ

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 18.10.2021
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 11.10.2021
Анонсы на ТВ

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 11.10.2021
Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 04.10.2021
Анонсы на ТВ

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 04.10.2021

Популярное на сайте

Счастливчики: врачи назвали группу крови, обладатели которой защищены от инфарктов и инсультов

Счастливчики: врачи назвали группу крови, обладатели которой защищены от инфарктов и инсультов
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп 2022: Глоба рассказал, у кого жизнь развернется на 360 градусов

Гороскоп 2022: Глоба рассказал, у кого жизнь развернется на 360 градусов

Популярное видео

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Холостячка-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)
Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)

Лига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK