Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 15.11.2021

Жди меня. Украина - о чем будет выпуск от 15.11.2021

В понедельник, 15 ноября, в 16:05 в эфире телеканала «Интер» – новый выпуск программы «Жди меня. Украина»

Эдуард Высоканов ищет свою маму. Во время службы сына в армии Мария решила устроить личную жизнь и уехала из дома с любимым мужчиной. С тех пор ее никто не видел.

Когда долго не получаешь известия от родного человека, начинаешь подозревать неладное: вдруг с ним что-то случилось? Галина Антоненко приехала в студию «Жди меня. Украина» с просьбой разыскать племянницу. По трагическому стечению обстоятельств девочка в 15 лет осталась сиротой. Позже вышла замуж за солдата и уехала в Беларусь – 40 лет назад родственная связь окончательно оборвалась. В студии проекта Галине Владимировне предстоит услышать непростую историю о судьбе близкого человека.

Корниенко Лариса совсем не помнит отца. Почти сразу после ее рождения родители развелись, отец уехал на заработки и связи с дочерью не поддерживал. А ей так не хватало отцовской любви и поддержки! Лишь поле смерти матери Лариса решила его разыскать.

Дима Власов приехал на программу «Жди меня. Украина», чтобы найти маму и братьев, с которыми расстался 25 лет назад. Дедушка и бабушка, воспитавшие Диму, рассказали, что его мать звали Эльвирой Власовой. Женщине тяжело было воспитывать троих сыновей, поэтому младшего она отдала на воспитание своему отцу, который жил в Узбекистане. Дмитрий не обижается на мать, он искренне надеется, что она по-прежнему жива и они смогут встретиться.