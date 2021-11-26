Спасти рядового Райана: ТОП-5 фактов о военной драме
В субботу, 27 ноября, в 14:50 телеканал 2+2 покажет военную драму «Спасти рядового Райана».
ТОП-5 интересных фактов о фильме от TV.UA:
1. Том Хэнкс сыграл роль капитанов в 5 разных картинах, но именно роль в «Спасти рядового Райана» принесла актеру номинацию на «Оскар».
2. В 2014 году «Спасти рядового Райана» внесли в Национальный реестр фильмов США, как обладающий культурным, историческим и эстетическим значением.
3. Для Вина Дизеля специально написали роль Капарзо, после того как режиссер заметил его работу в фильме «Бездомные твари». За съемки он получил гонорар в размере 100 тысяч долларов, будучи малоизвестным актером.
4. Фильм был настолько реалистичен, что Министерству по делам ветеранов США пришлось организовать бесплатную горячую линию для помощи бывшим военным.
5. В ходе съемок Стивен Спилберг показывал отснятый материал ветеранам высадки в Нормандии. Режиссер хотел, как можно более точно показать события. Например, оглушенная взрывами рыба, выброшенная на пляж Омаха — подсказка участников десанта.
Смотрите фильм «Спасти рядового Райана» на канале 2+2 в субботу, 27 ноября, в 14:50.