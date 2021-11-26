Спасти рядового Райана: ТОП-5 фактов о военной драме

Эксклюзив 26 ноября 2021 23:27 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Спасти рядового Райана: ТОП-5 фактов о военной драме
Спасти рядового Райана: ТОП-5 фактов о военной драме
пресс-служба канала 2+2

В субботу, 27 ноября, в 14:50 телеканал 2+2 покажет военную драму «Спасти рядового Райана».

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В 1998 году режиссер Стивен Спилберг снял один из самых значимых в киноиндустрии фильмов о войне. Драма рассказывает историю семьи Райанов, которая попадает в эпицентр Нормандской операции Второй мировой войны. Фильм завоевал всемирное признание у зрителей и среди критиков. Кинокартина «Спасти рядового Райана» получила 5 золотых статуэток кинопремии «Оскар»

ТОП-5 интересных фактов о фильме от TV.UA:

1. Том Хэнкс сыграл роль капитанов в 5 разных картинах, но именно роль в «Спасти рядового Райана» принесла актеру номинацию на «Оскар».

2. В 2014 году «Спасти рядового Райана» внесли в Национальный реестр фильмов США, как обладающий культурным, историческим и эстетическим значением.

Спасти рядового Райана: ТОП-5 фактов о военной драме / пресс-служба канала 2+2

3. Для Вина Дизеля специально написали роль Капарзо, после того как режиссер заметил его работу в фильме «Бездомные твари». За съемки он получил гонорар в размере 100 тысяч долларов, будучи малоизвестным актером.

4. Фильм был настолько реалистичен, что Министерству по делам ветеранов США пришлось организовать бесплатную горячую линию для помощи бывшим военным.

5. В ходе съемок Стивен Спилберг показывал отснятый материал ветеранам высадки в Нормандии. Режиссер хотел, как можно более точно показать события. Например, оглушенная взрывами рыба, выброшенная на пляж Омаха — подсказка участников десанта.

Смотрите фильм «Спасти рядового Райана» на канале 2+2 в субботу, 27 ноября, в 14:50. 

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