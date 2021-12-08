На Интере – премьера комедии "Клуб холостяков"
В четверг, 9 декабря, в 12:25 смотрите на «Интере» фильм «Клуб холостяков». В главных ролях – Арно Дюкре и Франсуа-Ксавье Демезон.
Режиссером и одним из сценаристов фильма выступил известный французский актер, комик и певец Микаэль Юн. Он также появится в кадре в эпизодической роли. По словам Микаэля, он осознано выбрал юмор в качестве основного направления своей деятельности:
Встречая меня на улице, люди благодарят за те эмоции, которые я дарю им своими работами. Я рад, что могу сделать их жизнь немного радостнее и счастливее. Это придает смысл моему существованию.
Кстати, сюжет «Клуба холостяков» перекликается с личной историей Микаэля – сценарий картины он написал после разрыва отношений с актрисой Изабель Фунаро. Причиной стала измена женщины.
Об измене Изабель стало известно из статьи в журнале о знаменитостях, – рассказывает Микаэль. – Я в этот день находился на съемках, прессу не читал, даже телефон отключил. Но зато эту статью увидели все мои друзья и знакомые. Я понял, что произошло что-то плохое, когда вечером обнаружил в телефоне 63 пропущенных звонка и 37 сообщений. То есть о том, что мне изменили, я узнал позже всех...». Мужчина признается, что работа над фильмом стала для него своего рода терапией: «Я смог вложить в картину эмоции и переживания, которые испытал сам. «Клуб холостяков» не автобиографичен, но в нем много лично от меня. Мне кажется, в глубине души я хотел посмеяться над собственной жалкой и сентиментальной историей.
Напомним,