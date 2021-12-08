На Интере – премьера комедии "Клуб холостяков"

8 декабря 2021 22:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

На Интере – премьера комедии
Комедия "Клуб холостяков"
пресс-служба канала Интер

В четверг, 9 декабря, в 12:25 смотрите на «Интере» фильм «Клуб холостяков». В главных ролях – Арно Дюкре и Франсуа-Ксавье Демезон.

Читайте такжеКрылья любви: на 1+1 состоится премьера мелодрамы, главную героиню в которой озвучит Ксения Мишина
Главный герой Бен после пяти лет брака узнает, что жена ему изменяет. Он оскорблен и подавлен. Вернуться к жизни мужчине помогает встреча со старым приятелем Патриком. Тот разведен и, в отличие от Бена, наслаждается полной свободой. Они организовывают «Клуб холостяков», к которому присоединяется все больше холостых мужчин. Правда, в этом клубе существует строгое правило: никаких свиданий и серьезных отношений с женщинами – только вечеринки с вечера до утра!

Комедия "Клуб холостяков" / пресс-служба канала Интер

Режиссером и одним из сценаристов фильма выступил известный французский актер, комик и певец Микаэль Юн. Он также появится в кадре в эпизодической роли. По словам Микаэля, он осознано выбрал юмор в качестве основного направления своей деятельности:

Встречая меня на улице, люди благодарят за те эмоции, которые я дарю им своими работами. Я рад, что могу сделать их жизнь немного радостнее и счастливее. Это придает смысл моему существованию.

Комедия "Клуб холостяков" / пресс-служба канала Интер

Кстати, сюжет «Клуба холостяков» перекликается с личной историей Микаэля – сценарий картины он написал после разрыва отношений с актрисой Изабель Фунаро. Причиной стала измена женщины.

Об измене Изабель стало известно из статьи в журнале о знаменитостях, – рассказывает Микаэль. – Я в этот день находился на съемках, прессу не читал, даже телефон отключил. Но зато эту статью увидели все мои друзья и знакомые. Я понял, что произошло что-то плохое, когда вечером обнаружил в телефоне 63 пропущенных звонка и 37 сообщений. То есть о том, что мне изменили, я узнал позже всех...». Мужчина признается, что работа над фильмом стала для него своего рода терапией: «Я смог вложить в картину эмоции и переживания, которые испытал сам. «Клуб холостяков» не автобиографичен, но в нем много лично от меня. Мне кажется, в глубине души я хотел посмеяться над собственной жалкой и сентиментальной историей.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Интер кино фильм комедия что посмотреть Что смотреть по ТВ Клуб холостяков

Материалы по теме

Как живой: триллер стартует в кино с 9-го декабря
Премьеры

Как живой: триллер стартует в кино с 9-го декабря
Стосується кожного: Спровоцированный буллинг (эфир от 08.12.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Спровоцированный буллинг (эфир от 08.12.2021)
Ольга Сумская рассказала о чувстве вины перед близким человеком
Новости

Ольга Сумская рассказала о чувстве вины перед близким человеком
Магнитные бури 9 декабря 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 9 декабря 2021 года в Украине

Популярное на сайте

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году
Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению

Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению
Гороскоп на 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака
Солнечное затмение 4 декабря 2021: каждому знаку Зодиака нужно подготовиться

Солнечное затмение 4 декабря 2021: каждому знаку Зодиака нужно подготовиться

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)

Холостячка-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)
МастерШеф-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

МастерШеф-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK