На Интере – премьера комедии "Клуб холостяков"

В четверг, 9 декабря, в 12:25 смотрите на «Интере» фильм «Клуб холостяков». В главных ролях – Арно Дюкре и Франсуа-Ксавье Демезон.

Главный герой Бен после пяти лет брака узнает, что жена ему изменяет. Он оскорблен и подавлен. Вернуться к жизни мужчине помогает встреча со старым приятелем Патриком. Тот разведен и, в отличие от Бена, наслаждается полной свободой. Они организовывают «Клуб холостяков», к которому присоединяется все больше холостых мужчин. Правда, в этом клубе существует строгое правило: никаких свиданий и серьезных отношений с женщинами – только вечеринки с вечера до утра!

Комедия "Клуб холостяков" / пресс-служба канала Интер

Режиссером и одним из сценаристов фильма выступил известный французский актер, комик и певец Микаэль Юн. Он также появится в кадре в эпизодической роли. По словам Микаэля, он осознано выбрал юмор в качестве основного направления своей деятельности:

Встречая меня на улице, люди благодарят за те эмоции, которые я дарю им своими работами. Я рад, что могу сделать их жизнь немного радостнее и счастливее. Это придает смысл моему существованию.

Комедия "Клуб холостяков" / пресс-служба канала Интер

Кстати, сюжет «Клуба холостяков» перекликается с личной историей Микаэля – сценарий картины он написал после разрыва отношений с актрисой Изабель Фунаро. Причиной стала измена женщины.

Об измене Изабель стало известно из статьи в журнале о знаменитостях, – рассказывает Микаэль. – Я в этот день находился на съемках, прессу не читал, даже телефон отключил. Но зато эту статью увидели все мои друзья и знакомые. Я понял, что произошло что-то плохое, когда вечером обнаружил в телефоне 63 пропущенных звонка и 37 сообщений. То есть о том, что мне изменили, я узнал позже всех...». Мужчина признается, что работа над фильмом стала для него своего рода терапией: «Я смог вложить в картину эмоции и переживания, которые испытал сам. «Клуб холостяков» не автобиографичен, но в нем много лично от меня. Мне кажется, в глубине души я хотел посмеяться над собственной жалкой и сентиментальной историей.

Напомним,