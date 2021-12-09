Кино на вечер: "Идеальный незнакомец", или как далеко вы способны зайти?

Зима вступила в свои права, за окном дожде-снег, а это значит, что пришло время уютных домашних киновечеров!

Если вы любите детективы, загадки и необычные развязки – устраивайтесь поудобнее и включайте телеканал НЛО TV в эту субботу ровно в 19:00. В эфире «Идеальный незнакомец» (Perfect Stranger).

Фильм 2007 года режиссера Джеймса Фоули «Идеальный незнакомец» – это выдержанный детектив, в котором до конца сомневаешься, кто же негативный персонаж, а кто – хороший. В ленте мы видим прекрасный дуэт Хэлли Берри и Брюса Уиллиса, наблюдать за которыми – одно удовольствие.

Фильм "Идеальный незнакомец" / media-amazon.com

По сюжету, Ровена Прайс (Хэлли Берри) – уверенная в себе девушка и скандальная журналистка, которая разоблачает влиятельных негодяев. А помогает ей в этом деле хороший друг Майлз (Джованни Рибизи). После очередного материала Ровену увольняют, но амбициозная «акула пера» находит для себя новое дело.

Фильм "Идеальный незнакомец" / media-amazon.com

Ровена встречается со своей подругой Грейс, которая делится с ней компроматом на бывшего любовника – владельца рекламного агентства Харрисона Хилла (Брюс Уиллис). Спустя несколько дней, Грейс находят мертвой, а Ровена начинает расследование – под прикрытием устраивается секретаршей к Хиллу и одновременно знакомится с ним в интернете, занимаясь с Харрисоном виртуальной любовью. Однако, чем ближе Ровена подходит к разгадке и чем более мастерски перевоплощается, понимает, что не только она умеет круто менять образы. Майлз тоже не стоит в стороне и пытается помочь Ровене в деле. Или помешать? Главный вопрос картины и ее же слоган звучит так: «Как далеко способны зайти все участники этой истории?».

Фильм "Идеальный незнакомец" / media-amazon.com

Фильм держит в напряжении до последней минуты, при чём, развязка может здорово удивить даже изощрённого зритеоя. Хэлли Берри очень натурально передаёт переживания главной героини, а Брюс Уиллис мастерски играет «маньяка». «Идеальный незнакомец» – именно тот фильм, который интересно разгадывать.

Смотрите в субботу, 11 декабря, в 19:00 на НЛО TV.

Факты о фильме:

Интересно, что создатели киноленты сняли три разных концовки фильма, в каждой из которых убийцей был другой персонаж.

Первоначально местом действия фильма был Новый Орлеан. Но во время подготовки к съемкам случился ураган «Катрина», и сценарий был быстро переписан, чтобы действие происходило в Нью-Йорке.

Когда Ровена входит в здание Всемирного торгового центра номер семь, где находится агентство Хилла, Ларри Сильверстайн, фактический владелец всего комплекса ВТЦ, появляется на стойке охраны.

Фильм поставлялся в кинотеатры под названием Lie after Lie ("Ложь за ложью").