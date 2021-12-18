Хищники: ТОП-5 фактов о фильме

В субботу, 18 декабря, в 20:25 на телеканале 2+2 покажут научно-фантастический боевик «Хищники».

По сюжету, наемник Ройс вместе с другими солдатами отправляется на неизвестную планету с загадочной миссией. Герои оказываются в жарких тропических джунглях. Они не помнят друг друга и не знают, как сюда попали. Вскоре они догадываются, что находятся не на Земле. И чтобы выжить, им придется проявить свои лучшие способности.

ТОП-5 интересных фактов о фильме:

1. Специально для проекта Эдриан Броуди набрал почти 12 килограмм мышечной массы.

Фильм Хищники / пресс-служба канала 2+2

2. Сцены с Лоренсом Фишберном снимали лишь 2 дня, хотя актер исполнил одну из главных ролей.

3. По словам режиссера, Эдриана Броуди выбрали на главную роль, чтобы избежать любых сравнений с Арнольдом Шварценеггером (он сыграл главную роль в первом фильме легендарной франшизы).

Фильм Хищники / пресс-служба канала 2+2

4. Скалу с водоемом, в которую падают главные герои, нашли в штате Техас. Актерам пришлось провести несколько часов почти в ледяной воде!

5. Нимрод Антал посчитал большинство идей в оригинальном сценарии нелепыми. Часть из них режиссер изменил, а от части полностью отказался.

Фильм Хищники / пресс-служба канала 2+2

Смотрите фильм «Хищники» на канале 2+2 в субботу, 18 декабря, в 20:25.