Хищники: ТОП-5 фактов о фильме
В субботу, 18 декабря, в 20:25 на телеканале 2+2 покажут научно-фантастический боевик «Хищники».
ТОП-5 интересных фактов о фильме:
1. Специально для проекта Эдриан Броуди набрал почти 12 килограмм мышечной массы.
2. Сцены с Лоренсом Фишберном снимали лишь 2 дня, хотя актер исполнил одну из главных ролей.
3. По словам режиссера, Эдриана Броуди выбрали на главную роль, чтобы избежать любых сравнений с Арнольдом Шварценеггером (он сыграл главную роль в первом фильме легендарной франшизы).
4. Скалу с водоемом, в которую падают главные герои, нашли в штате Техас. Актерам пришлось провести несколько часов почти в ледяной воде!
5. Нимрод Антал посчитал большинство идей в оригинальном сценарии нелепыми. Часть из них режиссер изменил, а от части полностью отказался.
Смотрите фильм «Хищники» на канале 2+2 в субботу, 18 декабря, в 20:25.