Пекло: ТОП-5 фактов о научно-фантастическом триллере
Сегодня канал 2+2 покажет научно-фантастический триллер «Пекло».
ТОП-5 самых любопытных фактов о фильме от TV.UA ниже.
1. Перед стартом съемочного процесса создатели фильма посетили центр ЦЕРН в Швейцарии – крупнейшую в мире лабораторию физики высоких энергий.
2. Актер Киллиан Мерфи специально работал с известным физиком Брайаном Коксом, чтобы узнать все о продвинутой физике. Брайан Кокс также консультировал команду проекта во время съемок.
3. За научную достоверность картины отвечали сотрудники НАСА.
4. Режиссер Дэнни Бойл работал над сценарием больше года. Следующий год он готовился к съемкам, а затем потратил еще 12 месяцев на редакцию. К слову, картину сняли за три месяца.
5. Дэнни Бойл организовал актерам экскурсию по атомной подводной лодке, чтобы те увидели, в каких условиях работают военные. Кроме того, он заставил весь актерский состав испытать невесомость в среде специального летательного самолета.
Смотрите фильм «Пекло» на канале 2+2 в субботу, 18 декабря, в 18:20.