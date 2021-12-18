Пекло: ТОП-5 фактов о научно-фантастическом триллере

Эксклюзив 18 декабря 2021 15:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Пекло: ТОП-5 фактов о научно-фантастическом триллере
Пекло: ТОП-5 фактов о научно-фантастическом триллере
пресс-служба канала 2+2

Сегодня канал 2+2 покажет научно-фантастический триллер «Пекло».

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2057 год. Солнце скоро погаснет, а значит населению Земли грозит вымирание. Последняя надежда на космический корабль «Икар 2». Его экипаж состоит из восьми мужчин и женщин во главе с капитаном Канедой. Их миссия – доставить ядерный заряд, с помощью которого появится возможность повторно воспламенить Солнце.

Пекло: ТОП-5 фактов о научно-фантастическом триллере / пресс-служба канала 2+2

ТОП-5 самых любопытных фактов о фильме от TV.UA ниже.

1. Перед стартом съемочного процесса создатели фильма посетили центр ЦЕРН в Швейцарии – крупнейшую в мире лабораторию физики высоких энергий.

2. Актер Киллиан Мерфи специально работал с известным физиком Брайаном Коксом, чтобы узнать все о продвинутой физике. Брайан Кокс также консультировал команду проекта во время съемок.

Пекло: ТОП-5 фактов о научно-фантастическом триллере / пресс-служба канала 2+2

3. За научную достоверность картины отвечали сотрудники НАСА.

4. Режиссер Дэнни Бойл работал над сценарием больше года. Следующий год он готовился к съемкам, а затем потратил еще 12 месяцев на редакцию. К слову, картину сняли за три месяца.

5. Дэнни Бойл организовал актерам экскурсию по атомной подводной лодке, чтобы те увидели, в каких условиях работают военные. Кроме того, он заставил весь актерский состав испытать невесомость в среде специального летательного самолета.

Смотрите фильм «Пекло» на канале 2+2 в субботу, 18 декабря, в 18:20.

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