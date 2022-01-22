В это воскресенье, 23 января, в 20:00 на телеканале 2+2 покажут американский приключенческий боевик «Бросок кобры».

Фильм основан на популярной детской серии игрушек Hasbro «Джо-солдат: Настоящий американский герой», а также комиксов и мультфильмов из этой серии. Главные роли исполнили Ченнинг Татум, Сиенна Миллер и Марлон Уэйанс.

G.I.Joe – специальное сверхсекретное подразделение, которое борется с самым опасным в мире оружейным бароном. Центр секретного подразделения под названием «Бросок кобры» находится в пустынях Египта. Получив задание, отряд выдвигается на поиски и уничтожение врага.

Бросок кобры: ТОП-6 интересных фактов о фильме / пресс-служба канала 2+2

ТОП-6 фактов о фильме ниже.

♦ Сиенна Миллер, сыгравшая роль Баронессы в фильме, 4 месяца занималась силовыми тренировками и боксом, а также специально научилась стрелять боевыми патронами. Во время съемки боя, актриса вывихнула себе запястье.

♦ Сама картина заслужила немало негативных рецензий, тем не менее, «Бросок кобры» собрал 302,5 миллиона долларов в прокате.

♦ За время работы над фильмом сняли около 250 взрывов, разбили более 100 машин, использовали почти 200 телефонов.

Бросок кобры: ТОП-6 интересных фактов о фильме / пресс-служба канала 2+2

♦ Все сцены с гонками по «парижским» улицам снимали в Праге, а не во Франции. Съемочная группа специально возводила часть декораций, напоминающих Париж: магазины с цветами, кондитерские, меняли названия вывесок, парковали вдоль дорог автомобили французского производства.

♦ Актер Деннис Куэйд, исполнявший роль командира отряда «G.I.Joe» Генерала Хоука, согласился сниматься в картине по просьбе сына. Мальчик – настоящий фанат игрушек от Hasbro.

♦ На роль Баронессы изначально рассматривали Ольгу Куриленко, но в итоге режиссер и продюсеры картины отдали предпочтение Сиенне Миллер.

Смотрите фильм «Бросок кобры» на канале 2+2 в воскресенье, 23 января, в 20:00