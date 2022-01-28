Супербабушка: стала известна дата премьеры 2 сезона на СТБ

31 января на СТБ состоится премьера второго сезона психологического реалити «Супербабушка».

В нем бабушки с кардинально разными взглядами на воспитание детей и внуков посоревнуются за звание лучшей. Ведущий проекта – эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Программа будет выходить с понедельника по четверг в 19:05.

Как и прежде, каждую неделю новая четверка бабушек будет бороться за победу. Героини отправятся в гости друг к другу, а после выставят оценки соперницам в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация.

В финале недели свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «супербабушка». Героини реалити разрушат сложившиеся стереотипы и покажут, по каким правилам живут современные бабушки. Им точно есть чем удивить!

«Наши героини – это то, что нас восхищает и впечатляет. Участницы второго сезона покорят зрителей своими историями. Будут бабушки с самыми различными хобби. Прямо во время съемок героини летали на дельтаплане, ходили в костюмах 19 века, ездили на байке, гадали на картах таро! У нас будет бабушка, которая работает в цирке и покажет свои умения в эфире. Таких героинь мы точно могли бы увидеть на “Україна має талант”! Они удивят не только своими увлечениями, но и правилами воспитания детей. У каждой из них очень интересная история жизни и семьи. Уже в первых премьерных эпизодах зрители познакомятся с бабушками из солнечной Одессы. Кроме того, у нас будут героини из Киева, Харькова и Запорожья. Как и в предыдущем сезоне, для нас было важно показать три поколения каждой семьи, чтобы зрители смогли увидеть их полноценную историю», – делится руководитель проекта Ольга Приходько.