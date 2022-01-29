Трудная мишень: ТОП-5 фактов о фильме

Сегодня в 19:00 телеканал 2+2 покажет американский остросюжетный боевик «Трудная мишень», главные роли в котором сыграли Жан-Клод Ван Дамм, Лэнс Хенриксен, Аднольд Вослу и Янси Батлер.

В центре сюжета – Ченс Будро, бывший морской пехотинец. Наташа Биндер, приехавшая в Новый Орлен на поиски отца, нанимает Ченса себе в помощники. Девушка выясняет, что ее отец стал нищим, а потом погиб при пожаре, однако его смерть вызывает много вопросов. Расследование, которое начинает пара, заставляет виновных в преступлении открыть на них охоту.

Фильм Трудная мишень / пресс-служба канала 2+2

ТОП-5 интересных фактов о фильме ниже в подборке TV.UA.

♦ Режиссер Джон Ву и Жан-Клод Ван Дамм постоянно конфликтовали. Актер пытался взять под контроль съемочный процесс. Ван Дамм даже требовал от режиссера, чтобы его мышцы снимала отдельная камера.

♦ Джон Ву практически не говорил на английском, что очень затрудняло рабочий процесс и создавало массу неудобств. Однако съемочная группа смогла уложиться в поставленные сроки и закончила съемки фильма раньше, чем планировалось.

На съемках фильма Трудная мишень / пресс-служба канала 2+2

♦ Главную роль должен был исполнить Курт Рассел. Актер даже принял предложение продюсеров, но его рабочий график был настолько загружен, что свободное время пришлось бы ждать 2 года.

♦ Джон Ву вместе с Жан-Клодом Ван Даммом совместно переписали почти весь экшн в сценарии.

♦ Фильм пришлось перемонтировать. Рейтинговая комиссия постановила, что в фильме много кровавых сцен и сцен убийства. В итоге, подросткам разрешили смотреть «Трудную мишень» только в присутствии родителей.

Фильм Трудная мишень / пресс-служба канала 2+2

Смотрите фильм «Трудная мишень» на канале 2+2 в субботу, 29 января, в 19:00.