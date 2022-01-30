Заложник: ТОП-5 интересных фактов о фильме
В воскресенье, 30 января, на телеканале 2+2 покажут психологический триллер «Заложник» французского режиссера Флорана Эмилио Сири. В главных ролях: Брюс Уиллис, Кевин Поллак, Бен Фостер.
ТОП-5 фактов о фильме ниже.
♦ Роль дочери главного героя исполнила настоящая дочь Брюса Уиллиса – Румер. Девочка хотела, чтобы звездный отец замолвил за нее словечко, но Брюс Уиллис заставил пройти 15-летнюю Румер прослушивания на общих основаниях.
♦ Во время съемок сцены с огнем актер Бен Фостер (Марс) мог быть смертельно ранен настоящим «коктейлем Молотова». Все из-за утечки газа из бутылки.
♦ Фильм «Заложник» – экранизация одноименного романа автора Роберта Крейса. Для съемок фильма его адаптировал автор второго «Крепкого орешка» Даг Ричардсон.
♦ Кевин Поллак и Брюс Уиллис также снимались вместе в картинах: «Девять ярдов», «Девять ярдов 2» и «Двойной КОПец».
♦ По сравнению с романом сюжет картины сильно изменили. К примеру, режиссер решил не показывать события, связанные с мафиозной группировкой, на которую работал Уолтер Смит (Кевин Поллак), в то время как в книге эта линия занимает фактически центральное место.
Смотрите фильм «Заложник» на канале 2+2 в воскресенье, 30 января, в 21:00.