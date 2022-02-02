17 февраля в 20:15 на телеканале СТБ ко Дню памяти Героев Небесной Сотни зрители увидят продолжение драмы «Мама». События фильма разворачиваются на оккупированном Донбассе.

Сериал «Мама» стал одним из самых успешных патриотических проектов в Украине и отозвался в сердцах миллионов телезрителей. Премьера стала лидером слота по аудитории «женщины 35—44, города 50+» (доля 17,24) и заняла второе место в слоте по коммерческой аудитории «18—54, города 50+» (доля 10,7). А на последних, самых волнующих моментах фильма, доля показа составила 22,9%. Более 4,3 млн украинцев вместе с Мамой ждали ее встречи с сыном.

Мама: телеканал СТБ покажет продолжение всеукраинской драмы / пресс-служба канала СТБ

Это история, которая по своей формуле точна и понятна зрителю на всей территории Украины. По сюжету события фильма разворачиваются на оккупированном Донбассе. Главная героиня Нина Швидченко, которую сыграла заслуженная артистка Украины Олеся Жураковская, никогда не была так близко и одновременно так безгранично далеко от своего сына. Она снова отправляется на оккупированную территорию на поиски и находит его тяжелораненым в больнице Славяносербска. Но как спасти ему жизнь и увезти на свободу? Это задачи, которые ей придется решать самостоятельно. Нина Петровна пройдет еще более тяжелые испытания, ведь столкнется лицом к лицу с опасностью потерять своего сына навсегда.

Мама: телеканал СТБ покажет продолжение всеукраинской драмы / пресс-служба канала СТБ

Когда мы делали первый сезон, то не называли его первым. Это был телевизионный фильм, и мы думали, что поставили точку. По сути, наша история завершилась тем, что мама продолжает свой поиск. А увенчается ли он удачей – мы не стали диктовать это зрителю. Каждый должен был додумать, исходя из собственного опыта. Когда сериал показали, он обрел успех. И самое неожиданное для меня то, что начали писать женщины, Мамы. Они писали и Лесе, и мне, – рассказывает автор идеи и креативный продюсер проекта Валентина Руденко. – Я уверена, что зритель не только не заскучает, а будет восхищен и будет смотреть с большим интересом. Это наша история, и она очень тяжелая. Такие фильмы должны быть, мы должны говорить об этом, вся страна должна говорить. Ведь если не говорить, это не кончится никогда. Мы должны что-то менять, менять хотя бы в своих мыслях и своей душе.

Мама: телеканал СТБ покажет продолжение всеукраинской драмы / пресс-служба канала СТБ

Жанр – драма.

Количество серий – 4.

Хронометраж серий – 47 минут.

Режиссер-постановщик – Тарас Ткаченко.

Производство – «Основа Фильм Продакшн».

Продюсеры – Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк (СТБ), Татьяна Куц, Виктория Горенштейн («Основа Фильм Продакшн»).

Автор идеи и креативный продюсер – Валентина Руденко.

В ролях: Олеся Жураковская, Николай Боклан, Константин Корецкий, Наталья Корецкая, Тамара Антропова, Ада Роговцева, Максим Боряк, Александр Божко, Дарья Матвеева, Полина Снисаренко-Кульчицкая, Арсен Босенко, Олег Волощенко и др.

Смотрите продолжение драмы «Мама» 17 февраля в 20:15 на телеканале СТБ!