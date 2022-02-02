Мама: телеканал СТБ покажет продолжение всеукраинской драмы
17 февраля в 20:15 на телеканале СТБ ко Дню памяти Героев Небесной Сотни зрители увидят продолжение драмы «Мама». События фильма разворачиваются на оккупированном Донбассе.
Когда мы делали первый сезон, то не называли его первым. Это был телевизионный фильм, и мы думали, что поставили точку. По сути, наша история завершилась тем, что мама продолжает свой поиск. А увенчается ли он удачей – мы не стали диктовать это зрителю. Каждый должен был додумать, исходя из собственного опыта. Когда сериал показали, он обрел успех. И самое неожиданное для меня то, что начали писать женщины, Мамы. Они писали и Лесе, и мне, – рассказывает автор идеи и креативный продюсер проекта Валентина Руденко. – Я уверена, что зритель не только не заскучает, а будет восхищен и будет смотреть с большим интересом. Это наша история, и она очень тяжелая. Такие фильмы должны быть, мы должны говорить об этом, вся страна должна говорить. Ведь если не говорить, это не кончится никогда. Мы должны что-то менять, менять хотя бы в своих мыслях и своей душе.
Жанр – драма.
Количество серий – 4.
Хронометраж серий – 47 минут.
Режиссер-постановщик – Тарас Ткаченко.
Производство – «Основа Фильм Продакшн».
Продюсеры – Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк (СТБ), Татьяна Куц, Виктория Горенштейн («Основа Фильм Продакшн»).
Автор идеи и креативный продюсер – Валентина Руденко.
В ролях: Олеся Жураковская, Николай Боклан, Константин Корецкий, Наталья Корецкая, Тамара Антропова, Ада Роговцева, Максим Боряк, Александр Божко, Дарья Матвеева, Полина Снисаренко-Кульчицкая, Арсен Босенко, Олег Волощенко и др.
Смотрите продолжение драмы «Мама» 17 февраля в 20:15 на телеканале СТБ!