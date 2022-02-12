Внезапная смерть: ТОП-5 фактов о боевике с Жан-Клодом Ван Даммом

В субботу в 15:50 на телеканале 2+2 покажут боевик «Внезапная смерть» с Жан-Клодом Ван Даммом и Пауэрсом Бутом. Режиссером картины стал Питер Хайамс.

В центре сюжета – офицер пожарной охраны Даррен МакКорд. Он вместе с детьми приходит на финальную игру НХЛ. Во время решающего матча Кубка Стенли группа террористов захватывает гигантский стадион. Их требование – миллиард долларов, в противном случае здание взлетит на воздух. Обезвредить десятки взрывчаток и спасти жизни тысячи людей может только пожарный Даррен, который находится среди заложников.

ТОП-5 фактов о фильме ниже.

1. На главную роль в боевике рассматривали лучших актеров Голливуда: Арнольда Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне и Брюса Уиллиса.

2. Во время съемок перестрелки внутри арены ставили манекенов из картона. У продюсеров не хватало бюджета, чтобы оплатить массовку, поэтому так они экономили деньги.

3. Известный хоккеист Яромир Ягр был не очень рад тому, что игрок с его номером (68), должен был три раза ударить по шайбе и не попасть в ворота.

4. Во многих боевых сценах можно заметить дублера Жан-Клода Ван Дамма. Его телосложение заметно отличалось от фигуры актера.

5. Фильм получил неоднозначные отзывы. Критики отметили, что он скорее похож на триллер, а не на боевик. В картине много спецэффектов, напоминающих хоррор.

Смотрите фильм «Внезапная смерть» на канале 2+2 в субботу, 12 февраля, в 15:50.