Все женщины – ведьмы возвращаются на ТЕТ

13 февраля 2022 16:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Все женщины – ведьмы возвращаются на ТЕТ
Все женщины ведьмы возвращаются на ТЕТ
пресс-служба канала ТЕТ

С 14 февраля на ТЕТ стартует показ сериала «Все женщины – ведьмы».

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Фэнтезийный сериал будут показывать на телеканале ТЕТ с 14 февраля с понедельника по четверг в 22:00.

«Все женщины – ведьмы» — культовая сага о жизни и магических приключениях трех сестер: Прю, Пайпер и Фиби, которые, вернувшись в фамильное имение, обнаружили, что они потомственные ведьмы.

Пробуждение сверхъестественных способностей произошло не просто так: теперь героиням предстоит защищать мир от злых сил, которые только и ждут момента, чтобы напасть. В магическом ремесле сестрам поможет разобраться древняя книга таинств и, конечно, практика.

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Кроме того, в весеннем сезоне телеканал ТЕТ покажет грандиозные премьеры: уже известное юмористическое шоу «Рассмеши комика», реалити-шоу «Свидания без фильтров», смешной бунтарский ситком «Приключения Бампера и Суса» и 15 сезон украинского семейного ситкома «Однажды под Полтавой». 

Смотрите приключения всеми любимых ведьм с 14 февраля с понедельника по четверг в 22:00 на ТЕТ.

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