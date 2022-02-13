Все женщины – ведьмы возвращаются на ТЕТ

С 14 февраля на ТЕТ стартует показ сериала «Все женщины – ведьмы».

Фэнтезийный сериал будут показывать на телеканале ТЕТ с 14 февраля с понедельника по четверг в 22:00.

«Все женщины – ведьмы» — культовая сага о жизни и магических приключениях трех сестер: Прю, Пайпер и Фиби, которые, вернувшись в фамильное имение, обнаружили, что они потомственные ведьмы.

Пробуждение сверхъестественных способностей произошло не просто так: теперь героиням предстоит защищать мир от злых сил, которые только и ждут момента, чтобы напасть. В магическом ремесле сестрам поможет разобраться древняя книга таинств и, конечно, практика.

Кроме того, в весеннем сезоне телеканал ТЕТ покажет грандиозные премьеры: уже известное юмористическое шоу «Рассмеши комика», реалити-шоу «Свидания без фильтров», смешной бунтарский ситком « Приключения Бампера и Суса » и 15 сезон украинского семейного ситкома «Однажды под Полтавой».

Смотрите приключения всеми любимых ведьм с 14 февраля с понедельника по четверг в 22:00 на ТЕТ.