Приключения Бампера и Суса: стала известна дата премьеры ситкома на ТЕТ

На телеканале ТЕТ состоится премьера смешного бунтарского ситкома «Приключения Бампера и Суса».

Бампер и Сус дружат с самого детства. Каждую серию Сус создает проблемы, а Бампер их решает. Все это происходит на фоне семейных отношений Бампера с Викой и Суса с Беатрис, – рассказали создатели ситкома и героев Алексей Супрун и Сергей Щербаков.

«Приключения Бампера и Суса» – история о двух неразлучных друзьях Бампере и Сусе, их жизни и, конечно, приключениях. Сус подкидывает эти приключения, а Бампер пытается это все «разрулить».

Приключения Бампера и Суса / пресс-служба канала ТЕТ

Культовые блогеры Алексей Супрун и Сергей Щербаков уже покорили YouTube и готовы завоевывать телевидение. Их шутки сразу запоминаются, а реплики расходятся на цитаты. Предупреждаем: лексикон бунтарей войдет в твою жизнь и больше не выйдет из нее.

Невероятные «Приключения Бампера и Суса» – с 28 февраля с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале ТЕТ. Не пропустите!

Напомним,