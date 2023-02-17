Майже одружені: що побачать глядачі у серіях від 17.02.2023
Цієї п’ятниці, 17 лютого, з 18:00 на СТБ вийдуть одразу 4 нові серії серіалу «Майже одружені».
Подробиці серій:
Божевільне весілля
Сьогодні має відбутися весілля Олі і Федора. Вже все готово до церемонії, проте нареченого досі немає на місці… Дівчина починає хвилюватися, адже державна реєстраторка не може довго чекати – цього дня є й інша робота. Проте зв’язатися з Федором неможливо – телефон вимкнено. Так і не дочекавшись чоловіка, гості та реєстраторка розійшлися. У залі залишились Оля у весільній сукні та найближчі їй люди. І ось, коли вже ніхто не чекав, на порозі з’являється Федір…. Він ледве стоїть на ногах, увесь сколошканий, весільний костюм пом’ятий і запилений. Що ж сталося та чи буде виправдання його вчинку?
Загадка зниклої нареченої
Весілля з перешкодами
Дорогою до РАЦСу Денис і Карина дуже поспішають. Гості та рідні їх там вже чекають. Наречені спізнюються майже на годину, бо в передвесільній метушні чоловік забув вдома обручки, тому їхній лімузин повернувся з пів дороги. Зараз же водій змушений гнати, як несамовитий. Залишається кілька кілометрів до РАЦСу, аж раптом у дзеркалі заднього виду водій бачить, що їх наздоганяють поліцейські. Вони змушують лімузин зупинитися на узбіччі. Поліцейських цікавить, чому весільний лімузин перевищив швидкість. Спочатку Денис намагається пояснити ситуацію, але це не переконує поліцейських, і тут Карина невдало жартує: «Гнали, бо в них – бомба!». Один з поліцейських придивляється до Карини, і її обличчя видається йому знайомим. Можливо, вона якась зловмисниця? Та ще й так невдало пожартувала з ними. Денис і Карина в шоці! Такого не може бути! Карина – ніяка не злочинниця! Вона – перекладачка і порядна жінка. Це якесь прикре непорозуміння! Які ще перешкоди чекають на пару? Та чи відбудеться довгоочікуване весілля?
Наречена-самозванка
Зі своїм нареченим 29-річним Антоном 25-річна Кароліна познайомилися випадково. Вона вивчилася на страхового агента, отримала добре оплачувану роботу й вирішила жити окремо від батьків. Обговоривши це на сімейній раді, було прийнято рішення, що Кароліна починає шукати житло неподалік роботи. На чергові оглядини ріелтор випадково призначає їй один і той самий час, що і Антону, який також у цей період шукає собі нове житло у центрі міста. Молоді люди сподобалися одне одному. Й вирішують знімати цю квартиру разом – кожному по кімнаті, а менш ніж за два тижні починають зустрічатися. Проживши разом три роки, вони зрозуміли, що хочуть провести одне з одним усе життя й вирішують узаконити свої стосунки.
Дивіться «Майже одружені» щоп’ятниці одразу по 4 епізоди.