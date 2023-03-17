Унікальні виші та екшен! ТОП-5 причин дивитися проєкт «УніверCheck»
З 18 березня щосуботи о 8:55 в ефірі ТБ – освітній тревел Олександра Педана «УніверCheck».
Причина №1: Аби було легше визначитись
– У виборі університету потрібно відштовхуватися від того, ким ти хочеш працювати в майбутньому. Якщо поліцейським, то шукаєш відповідний виш, а не йдеш у той, що навпроти твого дому, – говорить Олександр Педан. – У новому сезоні ми підібрали найрізноманітніші професії, які, я переконаний, у післявоєнному майбутньому матимуть попит і будуть високооплачуваними. Ви побачите вищі навчальні заклади, де гартуються майбутні правоохоронці, рятувальники, архітектори, політологи та IT-фахівці.
Причина №2: Екшен!
– В одному з випусків ви побачите Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, де навчають майбутніх працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, – розповідає ведучий. – Це нетиповий виш, у якому, як нам здалося, 90 відсотків програми – практика. В інституті є своя навчальна пожежно-рятувальна частина, унікальний вогневий модуль і смуга психологічних перешкод, яку я спробував пройти. А ще в нас була імітація вибуху на АЗК, яку ми мали загасити. За відчуттями, наче реальна ситуація! А під час екскурсії у Харківському університеті внутрішніх справ взяли участь в імітації затримання злочинця. У-у-ух, як це було!
Причина №3: Дізнатися про унікальні та зіркові виші
Причина №4: Побачити, як працюють «переселені» університети
– Ми зняли кілька релокованих вишів, які були змушені переїхати під час війни. Там – сильні кейси та надихаючі історії, – говорить Педан. – Наприклад, Донецький національний університет імені Василя Стуса входить у топ-10 кращих класичних вишів України. У своєму регіоні він мав потужну технічну базу, але через російську окупацію залишатися там не зміг. Тож 2014 року здійснив релокацію у Вінницю. Університет не має такого студмістечка, як мав у Донецьку, але місця вдосталь. Приміщення заводу, в яке переїхали, вдалося відремонтувати та обладнати всім необхідним для навчання та роботи. Помітно, що викладачі та студенти доклали чимало зусиль.
Причина №5: Підняти настрій
– Я вважаю, що цей сезон – легший, – ділиться ведучий. – Буде море мемів! Випуски дуже веселі, тож і відпочинете на славу. І найголовніше – ви побачите дуже багато вмотивованих студентів, з якими не сумніваємося в нашій майбутній перемозі. Це заряджає енергією!
Дивіться освітній тревел Олександра Педана та його доньки Валерії щосуботи з 18 березня о 8:55 в ефірі Нового каналу!