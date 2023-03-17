Унікальні виші та екшен! ТОП-5 причин дивитися проєкт «УніверCheck»

З 18 березня щосуботи о 8:55 в ефірі ТБ – освітній тревел Олександра Педана «УніверCheck».

Вибір університету – один з найважливіших та найскладніших етапів, з якими зіштовхується кожен абітурієнт. Ведучий проєктів Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан вирішив допомогти молоді та зняв освітній тревел-проєкт «УніверCheck». Минулого року він разом із донькою Валерією, яка на той час закінчувала 11 клас, вирушив у подорож Україною, аби детально вивчити виші. А цього року, коли його Лера вже є студенткою УКУ, вони знову поїхали країною та зняли другий сезон проєкту. 18 березня «УніверCheck 2. Професії» стартує в ефірі Нового каналу! Ми зібрали для вас топ-5 причин його подивитися.

Причина №1: Аби було легше визначитись

– У виборі університету потрібно відштовхуватися від того, ким ти хочеш працювати в майбутньому. Якщо поліцейським, то шукаєш відповідний виш, а не йдеш у той, що навпроти твого дому, – говорить Олександр Педан. – У новому сезоні ми підібрали найрізноманітніші професії, які, я переконаний, у післявоєнному майбутньому матимуть попит і будуть високооплачуваними. Ви побачите вищі навчальні заклади, де гартуються майбутні правоохоронці, рятувальники, архітектори, політологи та IT-фахівці.

Причина №2: Екшен!

– В одному з випусків ви побачите Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, де навчають майбутніх працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, – розповідає ведучий. – Це нетиповий виш, у якому, як нам здалося, 90 відсотків програми – практика. В інституті є своя навчальна пожежно-рятувальна частина, унікальний вогневий модуль і смуга психологічних перешкод, яку я спробував пройти. А ще в нас була імітація вибуху на АЗК, яку ми мали загасити. За відчуттями, наче реальна ситуація! А під час екскурсії у Харківському університеті внутрішніх справ взяли участь в імітації затримання злочинця. У-у-ух, як це було!

Причина №3: Дізнатися про унікальні та зіркові виші

– Ми відвідали Національний технічний університет нафти і газу, що є унікальним у своєму роді, бо єдиний в Україні випускає фахівців нафтогазової сфери, – розповідає Олександр. – Там зараз навчається близько 10 тисяч студентів, є багато різних спеціальностей, але нас зацікавив саме нафтогазовий профіль. Це перспективна сфера, бо Україна, переконаний, розвиватиме свої родовища, тому ці фахівці будуть затребуваними. А ще ми побували в Національному університеті «Острозька академія» на Рівненщині. Це альма-матер Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Також тут навчається боєць полку «Азов» Дмитро Козацький із позивним «Орест» та заслужена артистка України Ірма Вітовська.

Причина №4: Побачити, як працюють «переселені» університети

– Ми зняли кілька релокованих вишів, які були змушені переїхати під час війни. Там – сильні кейси та надихаючі історії, – говорить Педан. – Наприклад, Донецький національний університет імені Василя Стуса входить у топ-10 кращих класичних вишів України. У своєму регіоні він мав потужну технічну базу, але через російську окупацію залишатися там не зміг. Тож 2014 року здійснив релокацію у Вінницю. Університет не має такого студмістечка, як мав у Донецьку, але місця вдосталь. Приміщення заводу, в яке переїхали, вдалося відремонтувати та обладнати всім необхідним для навчання та роботи. Помітно, що викладачі та студенти доклали чимало зусиль.

Причина №5: Підняти настрій

– Я вважаю, що цей сезон – легший, – ділиться ведучий. – Буде море мемів! Випуски дуже веселі, тож і відпочинете на славу. І найголовніше – ви побачите дуже багато вмотивованих студентів, з якими не сумніваємося в нашій майбутній перемозі. Це заряджає енергією!

Дивіться освітній тревел Олександра Педана та його доньки Валерії щосуботи з 18 березня о 8:55 в ефірі Нового каналу!