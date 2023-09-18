Телеканал «2+2» розпочинає серіальний сезон

18 вересня 2023 12:00 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Телеканал «2+2» розпочинає серіальний сезон
Телеканал «2+2» розпочинає серіальний сезон
пресслужба каналу 2+2

З 18 вересня на телеканалі «2+2 стартує довгоочікуваний серіальний сезон. Відтепер щотижня з понеділка до четверга на глядачів чекатимуть улюблені детективи та прем’єри гостросюжетних серіалів, знятих під час війни.

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18 вересня о 20:00 канал «2+2» розпочне  осінній телесезон з показу  гостросюжетної стрічки «Опер  за викликом-5». Це історія про  розслідування Департаменту кримінальної  розвідки та капітана Артема Трофимова, який під прикриттям  розплутує найскладніші та найсекретніші  справи, вдаючись до маніпуляцій, шпигунства і майстерності перевтілень. У головних ролях: Павло Вишняков, Олександр Ігнатуша, Олександр Пожарський, Артем Мартинішин і Марія Пашкурова-Петренко.  

Також 2+2 потішить глядачів продовженням улюблених серіалів. Відтак на каналі відбудеться прем’єра другого сезону стрічки «Плут», зйомки якої проходили цього року. У нових 16 серіях кмітливий відчайдух на прізвисько Плут зіштовхнеться з жахіттями війни і знову круто змінить свою долю. Головні ролі виконали Андрій Клименков, Світлана Гордієнко, Вероніка Мішаєва, Роман Соболевський, Маріанна Дружинець, Артем Мяус, Юрій Вихованець та ін.

Крім того, 2+2 покаже прем’єрний шостий сезон детективу «Опер за викликом», в якому капітану Трофимову доведеться вирішити, що для нього важливіше – порятунок сестри чи вірність команді, яка за роки служби стала йому сім’єю. 

Цієї осені телеканал «2+2» презентує також два чотирисерійні серіали. В ефір вийдуть драматична історія «Окуповані» про боротьбу незламних українців на тимчасово захоплених росіянами територіях, а також стрічка «Одна родина. Весілля», головні герої якої – дві сусідські родини, які попри різні політичні погляди, запеклу ворожнечу та конкуренцію, намагаються об’єднатися заради спільного майбутнього.

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