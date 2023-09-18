Телеканал «2+2» розпочинає серіальний сезон

З 18 вересня на телеканалі «2+2 стартує довгоочікуваний серіальний сезон. Відтепер щотижня з понеділка до четверга на глядачів чекатимуть улюблені детективи та прем’єри гостросюжетних серіалів, знятих під час війни.

18 вересня о 20:00 канал «2+2» розпочне осінній телесезон з показу гостросюжетної стрічки «Опер за викликом-5». Це історія про розслідування Департаменту кримінальної розвідки та капітана Артема Трофимова, який під прикриттям розплутує найскладніші та найсекретніші справи, вдаючись до маніпуляцій, шпигунства і майстерності перевтілень. У головних ролях: Павло Вишняков, Олександр Ігнатуша, Олександр Пожарський, Артем Мартинішин і Марія Пашкурова-Петренко.

Також 2+2 потішить глядачів продовженням улюблених серіалів. Відтак на каналі відбудеться прем’єра другого сезону стрічки «Плут», зйомки якої проходили цього року. У нових 16 серіях кмітливий відчайдух на прізвисько Плут зіштовхнеться з жахіттями війни і знову круто змінить свою долю. Головні ролі виконали Андрій Клименков, Світлана Гордієнко, Вероніка Мішаєва, Роман Соболевський, Маріанна Дружинець, Артем Мяус, Юрій Вихованець та ін.

Крім того, 2+2 покаже прем’єрний шостий сезон детективу «Опер за викликом», в якому капітану Трофимову доведеться вирішити, що для нього важливіше – порятунок сестри чи вірність команді, яка за роки служби стала йому сім’єю.

Цієї осені телеканал «2+2» презентує також два чотирисерійні серіали. В ефір вийдуть драматична історія «Окуповані» про боротьбу незламних українців на тимчасово захоплених росіянами територіях, а також стрічка «Одна родина. Весілля», головні герої якої – дві сусідські родини, які попри різні політичні погляди, запеклу ворожнечу та конкуренцію, намагаються об’єднатися заради спільного майбутнього.