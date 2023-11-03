Новий документальний проєкт Дмитра Комарова «Рік. Херсон» про деокупацію Правобережної Херсонщини

3 листопада 2023 12:08 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Новий документальний проєкт Дмитра Комарова «Рік. Херсон» про деокупацію Правобережної Херсонщини
Новий документальний проєкт Дмитра Комарова «Рік. Херсон» про деокупацію Правобережної Херсонщини
пресслужба каналу 1+1 Україна

Нова документальна робота «Рік. Херсон» журналіста Дмитра Комарова присвячена річниці деокупації Правобережної Херсонщини та міста Херсон. 3 листопада о 20:40 на 1+1 Україна відбудеться премʼєра фільму.

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Дмитро Комаров у листопаді 2022-го першим з журналістів потрапив до звільненого Херсона та отримав унікальні свіжі свідчення про життя під окупацією. Разом із командою розвідників він вперше зафільмував Антонівський міст та розбиту переправу, якою втікали росіяни. В майже неушкодженому тоді місті панувало неймовірне відчуття перемоги. Тоді здавалось, що найстрашніше для Херсону позаду.

Місто зустріло нас цілим. Скрізь висіли плакати «росія тут назавжди», які люди знімали першого ж дня після звільнення. Скрізь було чути сигнали машин, святкові, щасливі вигуки. І всюди були люди з щасливими очима та усмішками. Це було справжнє свято. Мабуть, таких емоцій я не відчував більше ніде. І це справді репетиція нашого Дня Перемоги, який обов'язково буде попереду, – згадує Дмитро Комаров свій приїзд до Херсону в листопаді 2022 року.

Новий документальний проєкт Дмитра Комарова «Рік. Херсон» про деокупацію Правобережної Херсонщини / пресслужба каналу 1+1 Україна

Через рік після звільнення  Дмитро знов повертається у місто аби побачити, як змінилось життя деокупованого Херсона за цей час.

Коли ми повернулися через рік, то побачили місто зовсім іншим. Розбитим, із щоденними прильотами, що відбуваються 24/7 по всій території: по цивільній інфраструктурі, по мирному населенню. Щотижня гинуть люди. Всі мешканці – в зоні ризику. Я  усвідомив, що навіть читаючи щодня новини про Херсон і дивлячись репортажі звідти, я взагалі не розумів, що там відбувається. Лиш проживши там кілька днів, я відчув весь той біль, який щодня відчувають люди, – розповідає журналіст та автор фільму.

Проєкт документує навколишню реальність через живі свідчення безпосередніх учасників подій та допомагає осмислити виклики війни та окупації.

У авторському документальному проєкті розкажуть про життя в умовах окупації Херсону та його околиць, про вплив окупаційної влади на місцевих жителів. Новий проєкт Дмитра Комарова також висвітлює культурні злочини росії, вивезення культурної спадщини України та повсякденне життя під постійними обстрілами.

Про деокупацію Правобережної Херсонщини та міста Херсон журналіст поспілкується з командувачем ОК «Південь» генерал-майором Андрієм Ковальчуком  та командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександром Тарнавським.

Не пропустіть премʼєру першого фільму авторського документального проєкту Дмитра Комарова «Рік. Херсон» вже цієї пʼятниці о 20:40 на телеканалі «1+1 Україна». 

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Хмара тегів

Херсон анонс війна Дмитро Комаров 1+1 Україна Рік. Херсон

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