«Друзі»: на 2+2 – прем’єра пригодницького серіалу

Серіал «Друзі» на 2+2 – про справжню чоловічу дружбу, яка здатна витримати будь-які перешкоди…

У другу річницю початку повномасштабної війни телеканал «2+2» покаже чотирисерійний гостросюжетний серіал «Друзі» про справжню чоловічу дружбу, яка здатна витримати будь-які перешкоди, яку не в змозі зламати навіть війна. Прем’єра стрічки 24 лютого о 19:30 на каналі «2+2».

За сюжетом троє кращих друзів Сергій, Ярик і Рома вирішують зробити сюрприз своєму товаришу, який служить в ЗСУ, і відвідати його напередодні дня народження. Ця легковажна, азартна ідея стає початком непередбачуваної подорожі з рідної Одеси до Миколаєва, а згодом деокупованими селами та просто в епіцентр бойових дій, бо виявилось, що їхній товариш служить не глибоко в тилу, а на передовій. Дорогою, потрапляючи в пригоди, які з кожним кілометром стають небезпечнішими, герої відкривають усе глибші рани війни і зустрічають людей, які змінюють їх назавжди.

Наші «Друзі» – це історія про щиру, міцну дружбу, заради якої готовий на будь-які авантюри і ризик. Про складний, але важливий шлях дорослішання. Про подорож, яка стає для головних героїв випробуванням, але разом з тим допомагає чітко усвідомити, що чужої біди немає, що неможливо залишатися відстороненим під час війни, – коментує продюсер проєкту Володимир Москалець.

Головні ролі виконали відомі українські актори Євгеній Ламах, Артур Шурипа та Ярослав Шахторін. Також одну з ключових ролей у серіалі зіграла волонтерка та акторка Ярина Гордієнко.

Цей проєкт подарував мені не лише важливий професійний досвід, бо ми мали шалений, насичений графік з великою кількістю екшену, але й друзів! Ярик і Артур – чудові партнери. І нам, дійсно, було легко взаємодіяти в кадрі. Сподіваюся, що ця «хімія» буде відчутна на екрані, – розповідає актор Євгеній Ламах.

Саундтреком до гостросюжетного серіалу «Друзі» став хіт української групи Kozak System «Мій друг».