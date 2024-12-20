ДНК. Свої 4 сезон: як маленька дівчинка з Черкащини опинилася в іспанській родині

20 грудня 2024 11:29 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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ДНК. Свої 4 сезон: як маленька дівчинка з Черкащини опинилася в іспанській родині
ДНК. Свої 4 сезон: як маленька дівчинка з Черкащини опинилася в іспанській родині
Пресслужба каналу СТБ

Цієї неділі, 22.12.2024, в новому випуску «ДНК. Свої» 4 сезон, ведуяою якого є Тетяна Висоцька, — ще одна зворушлива історія про силу родинних зв’язків.

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До програми «ДНК. Свої» 4 сезон звернулася 35-річна Альона з Черкащини, яка розшукує свою молодшу сестру Надійку, з якою їх розлучила доля. Дівчинка потрапила до дитячого будинку, звідки її удочерила сім’я з Іспанії. Крім того, Альона мріє знайти інших братів і сестер, про яких знає зовсім небагато.

Дитинство Альони було сповнене драматичних подій, які й досі відгукуються болем у її серці. Вона згадує, як у 14 років фактично стала для маленької Надійки матір’ю. Їхня справжня мама постійно гуляла, залишаючи дітей без нагляду, їжі та турботи. Маленька Альона, шукаючи порятунку, самостійно пішла до сільради просити допомоги. Але замість очікуваного захисту її життя кардинально змінилося: сестер розлучили. Альона потрапила до інтернату, а Надійка невдовзі знайшла нову сім’ю за кордоном.

Сьогодні Альона готова зробити все можливе, аби знову зустрітися з сестрою та дізнатися більше про свою родину.

Чи вдасться журналістам проєкту відшукати Надійку? Чи змогла команда «ДНК. Свої» з’ясувати щось про інших братів і сестер Альони?

Дивіться вже цієї неділі, 22 грудня, о 22:00 у новому випуску проєкту «ДНК. Свої» 4 сезон на телеканалі СТБ.

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