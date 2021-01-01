Зимний сон: смотреть фильм онлайн (эфир от 02.01.2021)
1 января 2021 23:39
Александр Кива
Зимний сон: смотреть фильм онлайн (эфир от 02.01.2021)
пресс-служба
2 января на СТБ выйдет повтор фильма Зимний сон. Смотрите мелодраму Оксаны Байрак прямо сейчас - онлайн на tv.ua.
«Зимний сон» - это добрая и красивая предновогодняя сказка о том, что чудеса обязательно происходят в жизни тех, кто верит в них. Это история о предвосхищении любви и счастья. Режиссер фильма Оксана Байрак говорит: «Я не изменяю себе. Фильм, конечно же, о любви и о чудесах, которые непременно сбываются. Я не могу не подарить своим любимым телезрителям очередную надежду на то, что самые смелые и, казалось бы, несбыточные мечты могут осуществиться. В материализацию своей мечты, обязательно, нужно верить. Как верит героиня моего фильма – милая и очаровательная девушка Маша... Последние кадры были отсняты в Париже, в этом самом романтичном городе на планете Земля. Париж – это мекка для влюбленных. Именно поэтому финал моего фильма - в этом сказочном городе».
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