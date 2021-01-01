Зимний сон: смотреть фильм онлайн (эфир от 02.01.2021)

1 января 2021 23:39 Александр Кива
Зимний сон: смотреть фильм онлайн (эфир от 02.01.2021)
Зимний сон: смотреть фильм онлайн (эфир от 02.01.2021)
пресс-служба

2 января на СТБ выйдет повтор фильма Зимний сон. Смотрите мелодраму Оксаны Байрак прямо сейчас - онлайн на tv.ua.

Читайте такжеПуть сквозь снега: смотреть онлайн 1-2 cерии (эфир от 03.01.2021)
«Зимний сон» - это добрая и красивая предновогодняя сказка о том, что чудеса обязательно происходят в жизни тех, кто верит в них. Это история о предвосхищении любви и счастья. Режиссер фильма Оксана Байрак говорит: «Я не изменяю себе. Фильм, конечно же, о любви и о чудесах, которые непременно сбываются. Я не могу не подарить своим любимым телезрителям очередную надежду на то, что самые смелые и, казалось бы, несбыточные мечты могут осуществиться. В материализацию своей мечты, обязательно, нужно верить. Как верит героиня моего фильма – милая и очаровательная девушка Маша... Последние кадры были отсняты в Париже, в этом самом романтичном городе на планете Земля. Париж – это мекка для влюбленных. Именно поэтому финал моего фильма - в этом сказочном городе».

Смотрите фильм Зимний сон онлайн бесплатно на tv.ua.

Облако тегов

Онлайн видео фильмы мелодрама смотреть онлайн Зимний сон

Материалы по теме

Колье для снежной бабы: смотреть фильм онлайн (эфир от 03.01.2021)
Фильмы онлайн

Колье для снежной бабы: смотреть фильм онлайн (эфир от 03.01.2021)
2 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Гороскопы

2 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Лунный гороскоп на 2 января 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 2 января 2021 для всех знаков Зодиака
Мы больше чем я: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 03.01.2021)
Сериалы

Мы больше чем я: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 03.01.2021)

Популярное на сайте

Дмитрий Дикусар рассказал, почему называет Билык "поцелованной Богом" и не развенчивается с Шоптенко

Дмитрий Дикусар рассказал, почему называет Билык "поцелованной Богом" и не развенчивается с Шоптенко
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK