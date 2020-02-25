Слепая: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 25.02.2020)

25 февраля 2020 17:45 Александр Кива
Слепая: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 25.02.2020)

25 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 серию мистического сериала Слепая.

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Смотрите в 3 серии сериала Слепая:

После рождения ребенка, Света, как и многие другие молодые мамы, мало с кем общалась. Она очень любила мужа, и уделяла ему много внимания. Однажды она заметила странные царапины на спине, а затем ей пришло виденье, что у мужа есть другая. Она решила рассказать бабе Любе об этом. Неужели любимый и правда изменяет Свете, и какой приметы должны придерживаться семейные пары, чтобы сохранить любовь на долгие годы? 

3 серию сериала Слепая смотрите в 18:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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