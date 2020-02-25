Слепая: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 25.02.2020)
25 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 4 серию мистического сериала Слепая.
20-летняя студентка Яна влюбилась в Егора с первого взгляда. Но кое-что в их отношениях настораживало девушку. Поэтому со своими сомнениями она приехала к бабе Любе. Оказалось, что раньше Егор занимался кражами, но сейчас уже попрощался с криминальным миром. Яна побоялась довериться парню, но что же на самом деле говорила тревога девушки?
4 серию сериала Слепая смотрите в 18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.