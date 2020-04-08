У каждого своя ложь: смотреть онлайн 5 cерию (эфир от 08.04.2020)

8 апреля 2020 19:45 Александр Кива
У каждого своя ложь: смотреть онлайн 5 cерию (эфир от 08.04.2020)

8 апреля на СТБ зрители увидели 5 серию сериала У каждого своя ложь.

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Смотрите в 5 серии сериала У каждого своя ложь

В сериале У каждого своя ложь 5 серия от 08.04.2020 Лиза возвращается домой и находит прощальную записку Марты. Токсикоз очень сильно напугал девушку, поэтому она решила избавиться от ребенка и вернуть аванс. Удастся ли Лизе остановить Марту и отговорить от аборта? Смотрите онлайн в 5 серии У каждого своя ложь.

Махонин снова наведывается к Лизе с предложением продать фирму прямо сейчас. Но она отказывается подписывать любые документы до вступления в наследство. Также Лиза не понимает спешки и особой заинтересованности Махонина, и это ее настораживает. Неужели он ведет нечистую игру и хочет подставить Алексея? 

5 серию сериалаУ каждого своя ложь смотрите в 20:00–22:00 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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