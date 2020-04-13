У каждого своя ложь: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 13.04.2020)

13 апреля 2020 20:30 Александр Кива
У каждого своя ложь: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 13.04.2020)

13 апреля на СТБ зрители увидели 8 серию сериала У каждого своя ложь.

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Смотрите в 8 серии сериала У каждого своя ложь

В сериале У каждого своя ложь 8 серия от 13.04.2020 Лиза шокирована тем, что на строительстве продолжаются работы, хотя она законная владелица и не подписывала ни одного разрешения на строительство. При попытке выяснить, кто за этим стоит, ее просто выставляют за территорию. Лиза спешит рассказать об увиденном Гудилину, однако следователь знает гораздо больше нее. Знает и молчит... Почему? Смотрите в сериале У каждого своя ложь.

Врач сообщает Лизе неутешительные новости: болезнь стремительно прогрессирует и спасти ее может только трансплантация донорского сердца. Однако Лиза надеется, что у нее еще есть время и не спешит с операцией. Не слишком ли поздно она одумается?

8 серию сериалаУ каждого своя ложь смотрите в 20:00–22:00 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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