Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 29.04.2020)

29 апреля 2020 20:15 Александр Кива
Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 29.04.2020)
Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 29.04.2020)

29 апреля на СТБ зрители увидели 1 серию сериала Жизнь прекрасна

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Смотрите в 1 серии сериала Жизнь прекрасна

Светлана разводится с мужем-предателем

Развод – это всегда непросто, особенно если вся твоя жизнь была посвящена только семье. Поэтому когда в зале суда Светлана слышит, что ее брак с супругом Николаем расторгнут, понимает – ее жизнь кончена. Что делать дальше, если тебе уже 43 года и 20 из них ты была домохозяйкой? В сериале Жизнь прекрасна 2020 Светлане придется найти себе новый смысл существования.

В отличии от Светы ее бывший муж Коля не остался один. Теперь у него молодая 25-летняя пассия Вика, с которой они начали новую жизнь в новой квартире. Более того, девушка сообщает Николаю, что беременна, и теперь он на седьмом небе от счастья! Но вскоре выяснится, что Вика врет мужчине, чтобы удержать возле себя. Неужели Коля так и не раскроет обман Виктории?

Лучшая подруга уговаривает Свету пойти в клуб

Светлана все еще верит, что ее отношения с бывшим мужем можно вернуть. Она приходит к Николаю на работу, чтобы попытаться поговорить. Но Николай сообщает, что между ними все кончено и его девушка Вика беременна. Лучшая подруга Светы Мила пытается привести в чувство главную героиню мелодрамы Жизнь прекрасна 2020. Позитивная Милка разводилась 3 раза и ни о чем не жалеет! И чтобы отвлечь Светлану от грустных мыслей, Мила уговаривает ее сходить в ночной клуб, чтобы развеяться.

В заведении Светлана так сильно напивается, что перестает себя контролировать. И в приподнятом настроении отправляется в отель с первым встречным – красивым незнакомцем Виктором. Однако на следующее утром Светлана начинает жалеть о своем поступке и пытается забыть безумную ночь. Но вскоре Виктор снова объявится в ее жизни в самом неожиданном ключе. Кем окажется красавец из ночного клуба?

1 серию сериала Жизнь прекрасна смотрите в 20:15 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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