По законам военного времени 2 сезон: смотреть онлайн 1-8 серии (эфир от 09.05.2020)

По законам военного времени 2 сезон: смотреть онлайн 1-8 серии (эфир от 09.05.2020)

9 мая на канале Украина и на нашем сайте TV.UA онлайн вышли 1-8 серии сериала По законам военного времени 2 сезон.

По сюжету 8-серийного фильма По законам военного времени 2 сезон от 09.05.2020 — осень 1941 года. Чудом вырвавшиеся из киевского котла, следователи военной прокуратуры Рокотов, Мирский и Елагина прибывают в Харьков, где уже полным ходом идёт эвакуация.

У них на руках важные сведения о деятельности немецкой шпионской организации, которые нужно срочно передать в центр. Но неожиданный приказ руководства вынуждает их задержаться в Харькове. Ведь вместе с эвакуируемыми предприятиями, под видом беженцев, на восток движутся группы немецких диверсантов, цель которых – диверсии и саботажи на военных заводах, расположенных на Урале и в Западной Сибири.

Пытаясь раскрыть каналы переправки лазутчиков в советский тыл, Рокотов с Елагиной узнают, что действующая в Харькове организация напрямую связана с киевской группой, раскрытой ими за несколько часов до сдачи города. А куратор обеих этих группировок занимает высокий пост в Главной военной прокуратуре в Москве.

1-4 серии сериала По законам военного времени смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA

5-8 серии сериала По законам военного времени смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA