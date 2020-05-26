Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 26.05.2020)

26 мая 2020 21:00 Александр Кива
Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 26.05.2020)
Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 26.05.2020)

26 мая на СТБ зрители увидели 4 серию сериала Как долго я тебя ждала.

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Смотрите в 4 серии сериала Как долго я тебя ждала 

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Заядлые уголовники тоже плачут. Слава и Жанна кажутся благополучной молодой семьей, но в душе они оба несчастны.

В сериале Как долго я тебя ждала 4 серия от 26.05.2020 разворачивается полотно нелегких человеческих судеб. Как Жанна справляется с постоянными угрызениями совести? Что чувствует Слава Карпов, который не ощущает себя полноценным мужчиной рядом с красавицей-женой? Кто на самом деле убил Катю и почему? Смотрите внимательно – все это раскрывается в 4 серии драмы Как долго я тебя ждала.

У Славы Карпова есть все или почти все. Но криминальный авторитет не чувствует себя счастливым.

Импотенция отравляет жизнь мужчины. Его прекрасная жена Жанна беременна от парня, который сидит в тюрьме. Семейная жизнь Карповых – всего лишь красивая оболочка, яркий фантик. В сериале Как долго я тебя ждала 4 серия герой Славы раскрывается с неожиданной стороны: успешный «браток» считает себя неудачником. Он мечтает стать полноценным мужем для своей жены, но ни таблетки, ни другие чудодейственные средства ему не помогают, а идти к психотерапевту – ниже его достоинства.

В 4 серии мелодрамы Как долго я тебя ждала Слава встретил Варю, которая от отчаяния подалась в проституцию.

У девушки нет ни денег, ни работы. Она не нашла другого выхода, кроме как выставить себя на продажу. Ночь со Славой Карповым стала для девушки судьбоносной… Что случилось, когда встретились два одиночества? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Как долго я тебя ждала 4 серия.

Люба прокляла невестку-предательницу.

Жанна встретилась с мамой Ромы. После эмоционального разговора девушка ощутила страшную боль в животе… Но ведь для родов еще слишком рано! Неужели после стольких лишений Жанна услышала страшное слово «выкидыш»?

4 серию сериала Как долго я тебя ждала смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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