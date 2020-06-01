Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 9 cерию (эфир от 01.06.2020)

1 июня на СТБ зрители увидели 9 серию сериала Как долго я тебя ждала.

Еще одно разрушенное счастье и чудеса в семье Якимовых

В семье Якимовых произошло настоящее чудо: некий благодетель анонимно пожертвовал деньги на лечение Ани. Но кто он, этот меценат?

В сериале Как долго я тебя ждала 9 серия от 01.06.2020 Якимовы поняли, что черная полоса в жизни их семьи наконец-то закончилась.

В какой-то момент Любе и Антону показалось, что все кончено: магазин сгорел, а Ане поставили страшный диагноз – рак. Рома и Таня едва не сошли с ума от горя, и вдруг врач принес им потрясающую новость – лечение в Израиле уже оплачено! Счастливая Таня вместе с дочерью полетела на операцию. Смотрите в сериале Как долго я тебя ждала 9 серия, помогло ли девочке лечение.

Рома практически живет на работе, заботится о Тане и ее дочке. Но Таня понимает, что на самом деле муж ее не любит. Он даже не может заставить себя сказать эти простые слова: «Я тебя люблю».

Смотрите в сериале Как долго я тебя ждала онлайн, как Рома решил полностью поменять свою жизнь. А в один прекрасный день он снова встретил Жанну. Девушка была на свидании… Как прошла эта встреча? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Как долго я тебя ждала 9 серия.

Таня не очень ладит с семьей Ромы

Девушку раздражает, что Люба постоянно лезет в дела их семьи. Свекровь все время интересуется тем, когда же молодая пара соберется завести детей. Почему и Рома, и Таня не очень спешат? Узнайте в сериале Как долго я тебя ждала 9 серия.

Жанна готовится выдать замуж свою верную Варю

Няня ей уже не по карману, но девушки уже так подружились, что считают друг друга семьей. Варя осталась жить вместе с Жанной и ее детьми. Бывшую няню волнует не только свое счастье – она твердо вознамерилась устроить личную жизнь подруги. После смерти Славы Жанна как будто вообще потеряла интерес к мужчинам. Варя попробовала пробиться через защиту девушки и вытащила ее на парное свидание. Смотрите в сериале Как долго я тебя ждала 9 серия от 01.06.2020 онлайн, чем оно закончилось.

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