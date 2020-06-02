Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 11 cерию (эфир от 02.06.2020)

2 июня 2020 20:00 Александр Кива
Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 11 cерию (эфир от 02.06.2020)
Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 11 cерию (эфир от 02.06.2020)

2 июня на СТБ зрители увидели 11 серию сериала Как долго я тебя ждала.

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Смотрите в 11 серии сериала Как долго я тебя ждала 

Предательство без срока давности: Антон узнал об измене Любы

Все тайное становится явным, а у предательства нет срока давности. Можно ли простить человека за то, что он совершил много лет назад?

В сериале Как долго я тебя ждала 11 от 02.06.2020 серия в семье Якимовых намечается раскол. Антон обнаружил у своей жены квитанции о перечислении денег… заключенному Валерию Соловьеву! Антон понял, что Люба много лет его обманывала – ведь она тайком перечисляла крупные суммы человеку, который подставил их сына. В 11 серии драмы Как долго я тебя ждала Антон наконец-то узнал правду.

Мужчина пришел к жене за ответами. Любе ничего не оставалось, кроме как признаться в измене. Несмотря на то, что это произошло 10 лет назад и не по ее воле, Антон не смог простить жену. Получится ли у супругов помириться? Или это – финальная точка для семьи Якимовых? Смотрите в сериале Как долго я тебя ждала 11 серия.

Стоило секретарше Антона услышать о проблемах в семье шефа, как она тут же приготовилась к охоте. Возможно, это ее шанс наконец-то заполучить богатенького мужа! Смотрите в сериале Как долго я тебя ждала 11 серия, суждено ли сбыться планам коварной блондинки.

Арсений начинает ухаживать за Жанной, и Роме это не нравится

Рома продолжает говорить себе и окружающим, что у него с Жанной – исключительно рабочие отношения. Тем не менее, он не хочет, чтобы Арсений начал встречаться с его бывшей. Рома объясняет это тем, что служебный роман помешает Жанне  сосредоточиться на работе. Но так ли это? Поступки Романа доказывают обратное! Смотрите в сериале Как долго я тебя ждала 11 серия, что сделал мужчина ради своей бывшей возлюбленной.

Жанну нашла новая жена ее отца

Ася по уши влюблена в Валерия Соловьева. Она вышла за него замуж, пока он все еще сидел за решеткой. Теперь женщина готовится к тому моменту, когда мужчина выйдет на волю. Она готова ради своего любимого на все – и влезть в долги, и прописать его в своей квартире, и даже – поссориться с родной дочерью… К чему приведет эта любовь?

11 серию сериала Как долго я тебя ждала смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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