Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 12 cерию (эфир от 02.06.2020)

Как долго я тебя ждала: смотреть онлайн 12 cерию (эфир от 02.06.2020)

2 июня на СТБ зрители увидели 12 серию сериала Как долго я тебя ждала.

Человек из прошлого: тайна брака Жанны и Карпова под угрозой

Мир тесен. Никогда не знаешь, когда и как могут пересечься пути. Так Жанна не ожидала, что встретит на работе еще одного человека из своего прошлого.

В сериале Как долго я тебя ждала 12 серия от 02.06.2020 Рома понял, что больше не может притворяться, будто бы Жанна ему безразлична

Еще бы! После того, как он рискнул ради нее жизнью, не может быть никаких сомнений в том, что чувства Ромы все еще не угасли. Однако Жанна почему-то не спешит бросаться на шею бывшему возлюбленному с возгласом «как долго я тебя ждала», как это было когда-то.

Рома совершенно неожиданно познакомился со своими детьми

Варя привела близнецов к Жанне на работу. Неожиданно оказалось, что мир и вправду тесен – дети недавно познакомились с дочкой Ромы, Аней. Более того – Анечка захотела пригласить своих новых друзей на вечеринку! Таких совпадений просто не бывает… Смотрите подробнее в сериале Как долго я тебя ждала 12 серия.

Таня начала сомневаться в верности мужа

Она долгие годы жила в полной уверенности, что Рома просто не умеет любить. Казалось, что у Тани есть только одна соперница – это работа мужа. Однако Любе удалось заронить зерно сомнений в душу невестки. Таня была уверена, что свекровь просто выдумала какую-то «разлучницу», чтобы нелюбимая невестка не расслаблялась и наконец-то задумалась о ребенке.

В драме Как долго я тебя ждала 12 серия Таня пришла к Роме на работу, где столкнулась с Варей и Жанной. После этого женщина поняла, что в словах свекрови есть смысл…

Жанна встретила еще одного человека из прошлого – Бориса

Когда-то покойный муж Жанны нанял Борю, чтобы тот охранял Рому в тюрьме. Девушка даже подумать не могла, что парни подружатся.

Теперь они работают вместе. После того, как Боря встретил Жанну, он решил рассказать другу правду о его прошлом… Что изменилось после этого?

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